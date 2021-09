Un nuovo OnePlus Nord 2 è esploso nella tasca dell'abito nero di un avvocato indiano. L'episodio arriva dopo pochi giorni della segnalazione di un altro incidente simile avvenuto sempre in India.

OnePlus Nord 2: un altro increscioso incidente

Purtroppo, brutte nuove in casa OP. Un altro Nord 2 è esploso in India. Questa volta l'incidente ha colpito un avvocato indiano che ha affermato che il suo nuovo telefono di fascia media premium ha preso fuoco ed è esploso mentre era inattivo.

La notizia arriva dal portale di MySmartPrice che ha scoperto che un utente di Twitter di nome Gaurav Gulati ha affermato che la sua unità aveva recentemente preso fuoco ed era così esplosa. In particolare, questo è il secondo incidente simile che avviene nella regione.

Ad agosto, il marchio di smartphone cinese aveva risposto a un altro increscioso fatto relativo all'esplosione di un'unità Nord 2; in quel caso si era ipotizzata una causa esterna e non un difetto di fabbrica.

Adesso, un avvocato indiano sostiene che il dispositivo era semplicemente allocato nel suo abito nero quando si è accorto all'improvviso di sentire qualcosa di caldo proveniente tasca. Dopo questo, Gulati ha dichiarato di aver gettato via la sua veste e ha visto del fumo uscire dal dispositivo, che in seguito ha preso fuoco ed è persino esploso all'interno di una camera di corte. Ha inoltre dichiarato che il telefono non era in carica e che il prodotto aveva un'autonomia residua pari al 90%.

Al momento, OnePlus ha contattato Gulati e gli ha chiesto di inviare il suo dispositivo. Tuttavia, sembra che stia seguendo la strada legale e che abbia presentato il suo Nord 2 alla polizia. Non di meno, ha presentato una denuncia ufficiale contro la filiale indiana dell'azienda. Inoltre, l'avvocato si è persino rivolto al tribunale dei consumatori, portando un'ingiunzione per bloccare le vendite del telefono in India. Gaurav sta facendo questa mossa poiché ha scoperto che la società era “abbastanza insensibile alle lesioni e ai traumi che ho subito“.

In una dichiarazione, la compagnia ha dichiarato:

La scorsa sera, un individuo ci ha informato su un presunto caso di esplosione per OnePlus Nord 2 su Twitter e il nostro team ha immediatamente contattato questo individuo per verificare la legittimità del reclamo. Prendiamo molto sul serio ogni reclamo come questo per la sicurezza dell'utente. Tuttavia, nonostante i molteplici tentativi di analizzare il dispositivo, compresa una visita ai locali all'inizio di oggi per esaminarlo in presenza dell'individuo, finora ci ha negato l'opportunità di eseguire una diagnosi corretta. In tali circostanze, è impossibile per noi verificare la legittimità di questa richiesta o rispondere alle richieste di risarcimento di questa persona.

OnePlus

Smartphone