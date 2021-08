Qualche giorno fa è emersa una notizia secondo la quale un'unita di OnePlus Nord 2 sarebbe esplosa all'improvviso. Naturalmente, rischiando enorme danno d'immagine, la compagnia ha immediatamente avviato delle indagini giungendo a una conclusione: le cose non stanno come sembrano. La notizia sarebbe falsa.

Il fatto è stato raccontato dal figlio del possessore del terminale, direttamente su Twitter. Proprio dal social la compagnia avrebbe appreso l'accaduto, offrendo subito il supporto necessario alla presunta parte lesa. Contemporaneamente però, sono state avviate delle indagini per capire cosa ha portato il terminale ad esplodere.

Dopo aver appurato l'accaduto, la dichiarazione della compagnia non lascia spazio a dubbi in merito:

“Oggi siamo stati informati su Twitter di un presunto caso esplosivo per OnePlus Nord 2. Prendiamo sempre molto sul serio tali affermazioni e esaminiamo immediatamente ognuna per verificarne prima la legittimità. Durante la nostra conversazione con questa persona, siamo stati in grado di confermare che questo presunto caso era falso e non riguardava in alcun modo alcun prodotto OnePlus. Tutti i prodotti OnePlus sono sottoposti a test approfonditi di qualità e sicurezza per garantire che siano conformi ai principali standard del settore e che siano sicuri da usare.”