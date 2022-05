Un AirTag sventa un furto da 7000 dollari

Un AirTag ha appena aiutato il suo proprietario a recuperare degli oggetti rubati dalla sua camera d’albergo. Si è scoperto che questi possedevano un valore di 7000 dollari, ma andiamo con ordine.

Un utente che era in vacanza i Australia ha rischiato di perdere i suoi beni preziosi; per fortuna, grazie all’AirTag inseriti nella valigia rubata è riuscito a recuperare il tutto con l’ausilio delle forze dell’ordine. Ci troviamo di fronte ad un’altra delle tante storie “positive” che abbiamo letto sul famigerato tracker GPS della mela.

Un’altra bella storia positiva sull’AirTag di Apple

L’uomo in questione si chiama Graham Tait e lo spiacevole accaduto è avvenuto in Australia pochi giorni or sono. Dei ladri hanno cercato di scassinare la sua automobile durante la notte per rubar il contenuto posto all’interno. Il valore dei suoi beni era pari a 7000 dollari e comprendeva una GoPro, un PC portatile, una fotocamera Sony e molto altro. Per fortuna, l’uomo aveva inserito un AirTag sul retro del computer e della mirrorless. Con l’app “Find My” ha ritrovato i suoi beni.

L’uomo stava alloggiando in un hotel al momento dell’accaduto e gli oggetti sono stati ritrovati in un’altra stanza; le autorità hanno effettuato le indagine e scovato il presunto ladro.

Sicuramente questa notizia fornisce un bel messaggio a tutti i possessori di AirTag e ai potenziali scettici. Certo, bisogna sempre stare attenti, ma per fortuna, questi oggettini sono in grado di prevenire rapine, stalking e molto altro. Noi vi consigliamo di averne uno con voi nell’auto, nello scooter, nello zaino, insomma, in tutti quei posti più a rischio.

