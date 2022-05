Gli AirTag emettono suoni "fantasma"? Apple rilascia una soluzione

Sembra che molti utenti possessori di iPhone stanno ricevendo degli avvisi fantasma dai loro AirTag collegati; ma cosa sta succedendo? Ad ogni modo, tranquilli: Apple ha appena rilasciato una soluzione temporanea per questo problema.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino ha lavorato molto per migliorare tutte le features di questi tracker NFC Bluetooth, soprattutto per evitare i pericoli legati allo stalking. Non di meno, gli AirTag dispongono di moltissime funzionalità anti-tracking avanzatissime rispetto a quelle che abbiamo visto con i modelli di altri competitor.

AirTag: cosa sono gli avvisi “fantasma”?

Adesso, secondo quanto rivelato da un rapporto del WSJ, scopriamo il fenomeno degli avvisi fantasma dei tracker; sembra che questi piccolini stiano mandando degli avvisi agli utenti molto bizzarri.

Di fatto, come impostazione predefinita, il sistema di iPhone invia un avviso quando un AirTag sconosciuto viene rivelato; così facendo, si può scoprire subito se qualcuno sta tracciando la posizione (stalking) o eventualmente, si può rintracciare il proprietario con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Ora però, pare che alcuni utenti stiano segnalando che “nelle ultime settimane hanno iniziato a ricevere avvisi, spesso nel cuore della notte, per AirTag che potrebbero non essere affatto sulla loro strada“.

Solitamente si vede un avviso all’interno dell’app Find My con scritto: “AirTag rilevato vicino a te” e la mappa correlata. Eppure non è così. Ecco cosa afferma il rapporto del WSJ:

Le mappe sugli avvisi AirTag fantasma condividono uno schema simile: linee rosse dritte che si irradiano dalla posizione dell’utente. Se un AirTag fosse in movimento (forse volando?) lungo questi percorsi, attraverserebbe in mezzo alle strade della città, passerebbe attraverso zone di costruzione, persino sfondando i muri.

Al momento non sappiamo di cosa si tratti, ma è lecito che sia un problema software arrivato con l’ultimo update. Apple ha commentato così la vicenda:

Un portavoce di Apple ha affermato che tali avvisi potrebbero derivare da un iPhone che riceve segnali Wi-Fi dell’area che hanno temporaneamente confuso i suoi servizi di localizzazione. Una potenziale soluzione sarebbe andare su Impostazioni> Privacy> Servizi di localizzazione e attivare e disattivare l’interruttore mentre il Wi-Fi è abilitato su iPhone. Ha anche affermato che nelle aree più densamente popolate, gli AirTag di proprietà di altri nelle vicinanze potrebbero attivare inavvertitamente avvisi indesiderati.

