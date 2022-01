Un AirTag ha scoperto un'agenza di intelligence segreta

Un ricercatore ha inviato uno degli AirTag di Apple a una misteriosa “autorità federale” in Germania e ha scovato la base operativa di un'agenzia di intelligence. Ecco cosa è successo.

L'AirTag di Apple scopre tutti i misteri

L'attivista Lilith Wittmann afferma di aver scoperto come il poco conosciuto Servizio federale di telecomunicazioni tedesco sia in realtà un'”autorità mimetica” che opera come un'agenzia di intelligence segreta. Inizialmente ha scritto di essere “inciampata accidentalmente in un'autorità federale che non esiste“.

Ora Wittmann ha dettagliato i suoi successivi ed estremamente approfonditi tentativi di dimostrare i suoi sospetti. Ha metodicamente affrontato ogni fase dell'apprendimento di ciò che poteva dall'agenzia di intelligence, compreso il luogo dal quale opera.

Alcuni dei passaggi che dettaglia non sono più riproducibili, come quello iniziale di cercare semplicemente un elenco di autorità federali online. Allo stesso modo, Wittmann include trascrizioni di telefonate con un funzionario il cui numero di cellulare che lei riferisce ha poi smesso di funzionare.

Attraverso chiamate del genere, ricerche IP e persino guidando verso edifici ufficiali, Wittmann ha cercato di rintracciare il misterioso Bundesservice Telekommunikation, o Servizio federale di telecomunicazioni.

Ecco perché, secondo la persona in questione, ci sono molteplici ragioni per ritenere che faccia parte del Ministero federale degli interni (BMI) e alla fine conclude che in realtà ci sono due autorità “mimetizzate“. Entrambe farebbero parte di un'agenzia di intelligence denominata “Ufficio federale per la protezione della Costituzione”.

“Per capire dove finisce la posta”, scrive, si possono fare molte ricerche manuali. Oppure puoi semplicemente inviare un piccolo dispositivo che trasmette regolarmente la sua posizione attuale (un cosiddetto AirTag) e guardare dove atterra”.

Ha inviato un pacco con un AirTag e ha guardato attraverso il sistema Find My di Apple mentre veniva consegnato tramite il centro di smistamento di Berlino a un ufficio di smistamento a Colonia-Ehrenfeld. E poi questo, è comparso all'Ufficio per la Protezione della Costituzione a Colonia.

Così un AirTag indirizzato a un'autorità di telecomunicazioni con sede in una parte della Germania, finisce negli uffici di un'agenzia di intelligence con sede in un'altra parte del Paese.