Apple svela l'AirTag speciale per il capodanno giapponese

Apple lancia un AirTag in edizione limitata per celebrare il capodanno giapponese. La società offrirà offerte speciali ai clienti in Giappone il 2 e 3 gennaio.

L'AirTag esclusivo per i clienti giapponesi

Di fatto, si legge che l'azienda offrirà ai clienti una carta regalo con l'acquisto di prodotti selezionati, ma i primi 20.000 utenti che acquisteranno un iPhone idoneo alla promo, riceveranno un AirTag in edizione limitata.

Il 2022 sarà l'anno della Tigre in Giappone e la nuova edizione limitata degli AirTag lo celebra con uno speciale carattere emoji della “tigre” serigrafato su di esso. Per ricevere uno di questi AirTag, i clienti devono acquistare un iPhone 12, iPhone 12 mini o iPhone SE il 2 o il 3 gennaio in Giappone. Questo è un tracker UWB di Apple in tiratura limitata. Ci sono soltanto 20.000 unità, quindi sappiate che sarà un gadget piuttosto raro. Se pensate poi che da noi in Europa non arriverà mai… capite bene quanto sarebbe bello mettere le mani su un prodotto del genere. I collezionisti lo apprezzerebbero molto.

Tornando all'offerta per i clienti nipponici, la promozione include una carta regalo Apple di vari importi a seconda del prodotto acquistato.

Se si acquista un iPhone 12, 12 mini o SE, si riceverà una carta del valore di 6.000 yen.

Se si comprano le AirPods, AirPods Pro o le AirPods Max, si può ottenere una carta del valore fino a 9.000 yen.

Apple Watch Series 3 o SE permettono alle persone di ricevere una carta del valore di 6.000 yen.

Gli ultimi iPad Pro di Apple possono invece, far ottenere una carta regalo del valore di 12.000 yen.

L'OEM di Cupertino offre anche una carta regalo fino a 24.000 yen con l'acquisto di alcuni Mac selezionati. Ci sono anche gift card se si acquista una Apple TV, delle cuffie Beats o altri accessori. Peccato che questa promo non sarà disponibile da noi.