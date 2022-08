Un AirTag ha aiutato i poliziotti a ritrovare dei bagagli rubati

Sappiamo tutti che l’AirTag di Apple è un gadget essenziale che però è stato protagonista di belle e brutte notizie negli ultimi mesi. Molto spesso ha aiutato le persone a recuperare i propri oggetti smarriti come chiavi, bagagli, zaino, portafogli, moto e non solo. In altri casi però, la gente l’ha utilizzato per stalkerare altre persone.

Quella di oggi è una bella storia, per fortuna, con un lieto fine. Vede protagonista un giovane lavoratore di 19 anni di un aeroporto che ha rubato dei bagagli che però contenevano all’interno i famosi AirTag della mela. Grazie a questi tracker infatti, la polizia è riuscita a recuperare le valigie rubate e ad arrestare il giovane criminale.

AirTag ha “arrestato” un criminale

Con l’ausilio dell’applicazione “Find My” presente in ogni gadget di Apple, sappiamo che gli AirTag possono ritrovare i gadget rubati, smarriti o persi. Da quanto leggiamo da un comunciato rilasciato dall’ufficio dello sceriffo di OCSO (la contea di Okaloosa), scopriamo che un dipendente dell’aeroporto di Destin-Fort Walton Beach è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato per aver rubato dei bagagli dialcuni passeggeri. Il giovane lavorava come subappaltatore presso il suddetto aeroporto.

In prima istanza l’uomo aveva rubato un bagaglio dal valore di 1600 dollari; per fortuna, all’interno della valigia era inserito un AirTag che ha permesso ai poliziotti di ritrovare facilmente la merce smarrita. Non contento, il dipendente scopriamo che aveva rubato altri oggetti per un valore di 15.000 dollari.

A seguito delle indagini, la polizia è riuscita a catturare il giovane facendo visita a casa sua e durante l’ispezione nel proprio appartamento ha scoperto tutti i gadget rubati, AirTag compreso. Il ragazzo ha quindi confessato tutto.

Insomma, una storia a lieto fine per coloro che avevano perduto i propri bagagli. Noi vi consigliamo di acquistare questi tracker GPS di Apple e di inserirli ovunque: nello zaino, nel mazzo di chiavi, perfino nel portafogli o nelle valigie quando partite. Il pacco da 4 lo trovate su Amazon a 119,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.