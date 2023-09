Ultra SOTTILE e con display 2K: realme Pad SPROFONDA del 39% su Amazon

Impossibile chiedere di meglio in ambito tablet quando, solo per oggi, Amazon mette in offerta a un prezzo speciale l’ottimo device economico realme Pad. Infatti, complice uno sconto immediato del 39%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 176€.

Bello, sottile, leggero e con un design tipico di un tablet di fascia alta, realme Pad è in grado di sorprenderti e soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Solo su Amazon trovi il tablet realme Pad con il 39% di sconto: occasione imperdibile

Uno tra i pochissimi tablet Android di fascia economica a montare un bel pannello 2K da 10.4 pollici, il device del colosso cinese supporta anche la tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente con cui ascoltare i tuoi brani preferiti.

Sotto la scocca unibody in alluminio trova posto anche una mega batteria da 7100 mAh e un buon processore octa core, un mix perfetto di hardware e software per accompagnarti durante tutto il giorno senza mai un ripensamento.

Non perdere l’unica vera, grande occasione di Amazon per acquistare il tablet realme a un prezzo così conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.