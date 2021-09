Solitamente, se è un rugged phone, allora difficilmente sarà anche un device potente. Ecco, iiiF150 R2022 cambia le regole del gioco. Un device potente, completissimo sotto il punto di vista hardware e software e – naturalmente – indistruttibile.

Con l'assurda promozione di lancio, lo porti a casa a 199,99$ appena con spedizioni assolutamente gratis in una manciata di giorni.

iiiF150 R2022: un rugged phone eccellente a prezzo ridicolo adesso

Prima di raccontarti questo eccellente prodotto, è giusto che tu conosca qualcosa del brand che c'è dietro questo gioiellino. La compagnia è nata da pochissimo, nel 2020, per rispondere a un'esigenza ben precisa: creare rugged phone che fossero anche smartphone realmente potenti e completi.

Infatti, uno dei punti deboli di questo genere di device è proprio quello: è vero, sono indistruttibili, ma peccano sotto il punto di vista delle performance. Con i suoi device, la nuova compagnia si è posta proprio l'obiettivo di cambiare le cose: creare terminali in grado di resistere alle condizioni più avverse, senza dimenticare di offrire anche tutto quello che si potrebbe desiderare da un buon smartphone.

Il modello del quale ti racconto oggi, puoi averlo in anteprima mondiale a un prezzo ridicolo, meno di un qualsiasi device entry level.

Immagina un terminale che resiste alle condizioni più difficili, ma che ha anche un display da 6,78″ dotato di refresh rate da 90Hz e non solo. Super resistente al rischio da rottura da urti, a protezione dai graffi c'è l'ottimo vetro Gorilla Glass 3.

Pensa a un cuore pulsante come il potente processore Mediatek Helio G95, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Aggiungici una batteria infinita da 8300 mAh, con supporto alla ricarica rapida, affiancaci un ottimo lettore d'impronte digitali e completa tutto con comparto fotografico d'eccezione. Sul posteriore ci sono ben 3 sensori: il principale è da 64MP ed è affiancato da uno da 20MP dedicato agli scatti in notturna e da una camera da 2MP, perfetta per le macro.

Ottima anche la ricezione, con supporto alle principali bande per l'utilizzo della rete 4G. C'è il supporto dual SIM e anche una capacità di gestire al meglio il segnale, che è superiore del 20% alla media di mercato. A governare il tutto, naturalmente, il sistema operativo Android.

Eccezionali performance, alle quali viene affiancata tutta lo robustezza di uno smartphone indistruttibile. Se cadesse in acqua, non ci sarebbe alcun problema. Infatti, grazie alla sua resistenza superiore di 4 volte alla media del settore, potrebbe resistere per 8 ore a 1,5 metri di profondità oppure per 4 ore addirittura a 3 metri. Allo stesso modo, potrebbe resistere senza problemi in condizioni di temperatura estreme: da -20 a +70 gradi centigradi. Persino la polvere, fino a 1 metro di immersione nella stessa, non costituirà un limite.

Infine, questo eccellente smartphone ha superato brillantemente anche i test di resistenza a cadute accidentali e sollecitazioni esterne: compressione (8000 volte), caduta lieve (20000 volte), passaggio fra i rulli (600 volte), test dei bottoni (150000 volte).

Tutta la resistenza di IIIF150 R2022 è racchiusa all'interno di un guscio bellissimo sotto il profilo estetico, con un design ottagonale unico, che lo rende anche particolarmente ergonomico.

iiiF150 R2022: promozione di lancio

Come anticipato, questo gioiellino puoi portarlo a casa a un prezzo di lancio – in anteprima mondiale – che è assurdo. Sullo store ufficiale di Aliexpress lo porti a casa a 199,99$ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

La promozione durerà fino al 12 settembre, ma le scorte in gran sconto sono super limitate e destinate a chi riuscirà per primo a completare l'ordine. Scegli il tuo colore preferito fra Nero (Volcanic Black), Sabbia (Sahara Yellow) oppure Argento (Steel) e porta a casa a prezzo assurdo il tuo iiiF150 R2022, il miglior rugged phone del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

