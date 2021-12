UFL: Romelu Lukaku è il testimonial del nuovo gioco di calcio

È il momento di spingere il piede sull'acceleratore per UFL, il nuovo gioco di calcio gratuito sviluppato dal publisher bielorusso Strikerz Inc.

Dopo aver annunciato la data del reveal del primo gameplay, fissata per la fine di gennaio, arriva adesso la conferma che Romelu Lukaku sarà tra i testimonial del titolo. L'annuncio è stato accompagnato da un breve filmato di gioco in cui si vede l'attaccante belga eseguire un calcio di rigore.

La brevissima clip non ha mancato però di scatenare qualche polemica, a cui ha prontamente risposto Eugene Nashilov, CEO del publisher e sviluppatore.

UFL: ecco Lukaku, ma anche le prime critiche

Nel dettaglio, alcuni utenti hanno attaccato il gioco per l'aspetto dell'ex attaccante dell'Inter riprodotto in-game, ritenuto lontano dalle promesse di fotorealismo fatte dal team di sviluppo. Nashilov ha risposto assicurando che la qualità finale migliorerà:

“Gente, le critiche sono ben accette. Questo esempio non rappresenta la qualità finale. E avremo presto un update per voi. Parte della qualità delle texture è stata spazzata via dall'illuminazione in una scena buia. Per favore, spargete la voce.“

A questo tweet ne è poi seguito un altro più specifico:

“Sia la grafica che il gameplay sono importanti e puntiamo al miglior risultato su tutti gli aspetti. Questa parte oscura della scena è piuttosto insolita per il gioco stesso, poiché il campo è sempre illuminato e abbiamo impostazioni di diversi tipi in questo senso. Le luci personalizzate davano alle texture un aspetto fin troppo “liscio”.”

Il CEO conferma anche che il gioco arriverà su PC, ma solo in un secondo momento: la priorità adesso è terminare i lavori sulle principali console e presentarsi al lancio senza deludere gli appassionati.

Ricordiamo che UFL non ha ancora una data di uscita e sarà un gioco di calcio free-to-play: come in eFootball, quindi, non bisognerà pagare per accedere al titolo, anche se è presumibile la presenza di contenuti a pagamento. Di che natura lo scopriremo in futuro.