UFL, primo gameplay del gioco di calcio rivale di FIFA ed eFootball

Strikerz Inc lo aveva promesso ed è stato di parola. Lo sviluppatore e publisher ucraino ha presentato il primo trailer gameplay di UFL, il nuovo gioco di calcio free-to-play in arrivo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2022. Il filmato è disponibile di seguito e ci permette di dare un primo sguardo alle meccaniche di gioco, confermando peraltro Cristiano Ronaldo come uno dei cinque ambasciatori del titolo.

UFL, cosa sappiamo del nuovo gioco di calcio gratis

Ronaldo si unisce così a Oleksandr Zinchenko, Romelu Lukaku, Roberto Firmino e Kevin De Bruyne come calciatori che aiuteranno a promuovere il gioco nel corso di questi mesi. La presentazione, condotta da Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc., ha fatto il punto sulla filosofia che ispira lo sviluppo di UFL.

“Noi di Strikerz abbiamo un grande rispetto per tutto ciò che è stato fatto in questi anni con i videogiochi di calcio. Allo stesso tempo, però, sentivamo che la community desiderava fortemente un cambiamento. Il nostro obiettivo con UFL è creare un gioco che sia immune dai problemi che stanno bloccando il progresso di questo genere“.

Il titolo sportivo punta su quella che viene definita come una ideologia “Fair to Play” allo scopo di permettere ai giocatori di sfidare in modo equo avversari altrettanto abili. Tra le altre cose, sono confermati accordi di partnership con le seguenti squadre:

AS Monaco (Francia)

Besiktas JK (Turchia)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Celtic (Scozia)

Rangers (Scozia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Sporting Lisbona (Portogallo)

West Ham United (Inghilterra)

“Abbiamo prestato molta attenzione e rispetto a queste collaborazioni, perché nel nostro caso non sono solo per immagine. Crediamo che ci siano alternative migliori alle partnership con i club rispetto al semplice acquisto di una licenza. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori un altro livello di connessione tra i club e i loro tifosi. Continueremo a rivelare e firmare club partner di tutto il mondo, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nel corso del 2022.“

Ha infine aggiunto il CEO.

UFL è nelle fasi finali dello sviluppo, ma non ha ancora una data di uscita, che arriverà comunque entro la fine dell'anno.