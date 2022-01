UFL, Cristiano Ronaldo tra i testimonial del gioco di calcio gratis!

Strikerz Inc. è un publisher e sviluppatore ucraino praticamente sconosciuto, ma che è salito agli onori della cronaca grazie all'annuncio e allo sviluppo di UFL, un nuovo gioco di calcio gratuito che quest'anno proverà a sfidare mostri sacri come FIFA ed eFootball. Eppure non si fa mancare dei testimonial di un certo prestigio: dopo Romelu Lukaku, arriva l'annuncio di Cristiano Ronaldo, che sarà di fatto tra gli ambasciatori del titolo.

UFL, il ruolo di Cristiano Ronaldo come ambasciatore

Il compito della stella portoghese, se così si può dire, è essenzialmente semplice: prestare la sua immagine per permettere agli sviluppatori di distribuire video e screenshot che lo mostrano in campo riprodotto in versione virtuale su UFL. Una cosa che basta a catalizzare l'attenzione, dato che lo stesso Cristiano Ronaldo è stato in passato ambasciatore di FIFA e la sua importanza e popolarità a livello mondiale è certamente indiscutibile.

Tra gli altri testimonial troviamo come detto Lukaku, ma anche Kevin De Bruyne e Bobby Firminio. Al momento, lo sviluppatore e publisher ucraino non ha spiegato se questi calciatori avranno altri ruoli come oggetto di questa collaborazione, oltre ad essere fedelmente riprodotti in-game e certamente tra i giocatori più ambiti con cui costruire la propria squadra.

Ricordiamo infatti che UFL punta ad essere un gioco di calcio gratuito in cui avremo possibilità di costruire e assemblare la nostra squadra e sfidare giocatori di tutto il mondo tramite un sistema che è stato definito equo per permetterci di affrontare sempre avversari al nostro livello. Nonostante questo, sono attive anche delle partnership con club ufficiali, come West Ham e Sporting Lisbona: staremo a vedere se sono previste anche modalità di gioco classiche nel corso del tempo.

UFL è in lavorazione per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il lancio è previsto nel 2022, ma al momento non c'è una data di uscita precisa.