UEFA Europa League finale del 18 maggio: come vederla in streaming

Mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 21 avrà inizio uno dei match più attesi nel mondo del calcio europeo, la finale della UEFA Europa League. Un evento che vedrà sfidarsi le due squadre sopravvissute a questo torneo.

A battersi saranno Eintracht, di Francoforte, e Rangers, di Glasgow allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia. Un percorso davvero meritato per queste due squadre, perciò sarà emozionante godersi questa partita sin dal calcio di inizio. Sicuramente non mancheranno emozioni e colpi di scena che ci faranno stare con gli occhi attaccati allo schermo.

Scopriamo quindi come possiamo vedere la finale della UEFA Europa League in streaming e dove viene trasmessa in Italia. Tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora di scoprire chi solleverà il trofeo mercoledì notte.

UEFA Europa League: chi la trasmette e come vedere la finale

In tutto il mondo si potrà assistere alla finale della UEFA Europa League. Sono tantissime le emittenti partner di questo evento che sta emozionando tutti i fan del calcio europeo. In Italia sono due i posti dove poter vedere questo match: Sky e DAZN.

Ovviamente, se volete godervi la UEFA Europa League in totale portabilità o all’estero dovrete optare per il servizio di DAZN. In questo caso, però sarà necessario anche installare una buona VPN per collegarsi a un server in Italia e così fruire dell’abbonamento anche all’estero.

Tra le tante VPN disponibili sul mercato Cyberghost VPN è davvero completa. Con il piano di 3 anni potrai risparmiare l’83% pagandola solo 1,99 euro al mese. Il nostro consiglio è sempre quello di accedere tramite i servizi ufficiali, in questo caso DAZN. Comunque, grazie a questa VPN, è possibile anche collegarsi ai Channels che trasmettono la finale della UEFA Europa League:

BT Sport 🇬🇧 (paid);

CBS Sports 🇺🇸 (paid).

Secondo gli ultimi pronostici, la favorita sembra essere l’Eintracht. Nondimeno, dovremo attendere la finale della UEFA Europa League per sapere chi sarà effettivamente la squadra vincitrice di questo spettacolare torneo calcistico, mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 21:00.

