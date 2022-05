DAZN: come disattivare l'abbonamento durante l'estate dopo la serie A TIM

La prima forma di guadagno è il risparmio, recita la saggezza popolare. Ed è proprio vero dato anche i tempi che corrono. Perciò se hai attivato un abbonamento con DANZ, solo per non perderti le partite del campionato della Serie A TIM, la pausa estiva potrebbe rivelarsi inutilmente dispendiosa.

Perciò disattivare l’abbonamento con DAZN durante i mesi estivi potrebbe rivelarsi una mossa saggia per non sprecare denaro, in attesa del calcio di inizio del nuovo campionato di Serie A. Nel frattempo, durante i mesi di assenza sportiva, Disney potrebbe essere un’alternativa differente per guardare tutti i contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, Star e National Geographic.

Scopriamo quindi come è possibile disattivare l’abbonamento di DAZN temporaneamente o definitivamente, se già sapete che durante l’estate non fruirete del servizio. Si tratta di un procedimento che non richiede molto tempo e, inoltre, non vi costerà nulla. Tra l’altro, la formula di questo colosso dello streaming on demand, come molti, prevede la possibilità di riattivare l’iscrizione in qualsiasi momento.

DAZN: come disdire l’abbonamento

Forse avete deciso di sottoscrivere l’abbonamento con DAZN solo per assistere a tutte le partite della Serie A TIM e, una volta terminato il campionato, non sapreste più cosa farvene, non essendo interessati agli altri eventi proposti dalla piattaforma.

Nessun problema, potrete tranquillamente disdire l’abbonamento con DAZN e decidere successivamente se e quando riattivarlo. Il procedimento è tanto veloce quanto semplice e non dovrete aspettare il giorno prima del rinnovo. Infatti, una volta disattivato, i contenuti saranno comunque fruibili per quella data a completamento del mese.

Per prima cosa dovete accedere al vostro profilo DAZN tramite il sito web ufficiale. Non è possibile effettuare questo procedimento dall’app. Una volta entrati con le vostre credenziali di accesso, dovrete selezionare la voce “Menù” che trovate in alto a destra. Da qui comparirà un elenco di opzioni, ma quella che interessa a voi è “Il mio account“.

Una volta selezionata, si aprirà una pagina con tutti i vostri dati personali e le informazioni relative al vostro abbonamento, come i costi e il metodo di pagamento. Lì dovrete cercare la voce “Abbonamento” che troverete a sinistra. Successivamente selezionando “Disdici abbonamento” confermerete la vostra azione.

Da quel momento in poi la disdetta sarà attiva. DAZN confermerà la vostra decisione informandovi che al termine del contratto in essere non vi verrà più addebitato alcun costo. Ovviamente la frase recita: “Se deciderai di tornare sarai sempre il benvenuto“. Alla prossima stagione della Serie A.

Nel frattempo si fa sempre più concreto un possibile accordo tra DAZN, Sky e TIMVISION.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.