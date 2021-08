Da qualche giorno Ubisoft+ è in offerta a solo 1€ per un intero mese di servizio, per accedere alla promozione occorre registrarsi al sito ed accedere all'apposita sezione.

L'abbonamento Ubisoft+ consente l'accesso gratuito a moltissimi giochi di punta dello sviluppatore francese, una sorta di Game Pass insomma. Il costo standard del servizio è di 14,99€, Ubisoft ha scelto di consentire l'accesso ad un mese di servizio al prezzo di solo 1 euro.

I giochi disponibili gratuitamente con l'abbonamento a Ubisoft+ sono diversi, tra i più interessanti troviamo Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising. Saranno disponibili al day-one anche Far Cry 6, in uscita il 7 ottobre, e Riders Republic, previsto per il 28 dello stesso mese.

Basta accedere a questa pagina web e seguire le istruzioni per attivare il primo mese di servizio a solo 1 euro.

