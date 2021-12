Ubisoft sta regalando un gioco: ecco come ottenerlo gratis

Fantastica iniziativa quella di Ubisoft che sta regalano un gioco incredibile. Da oggi e fino alle 15:00 del 15 dicembre 2021 potrete riscattarlo completamente gratis e per sempre. Si tratta del titolo Anno 1404 History Edition, un incredibile simulatore di strategia in tempo reale che vi garantirà puro divertimento. Non si può certo rifiutare un'offerta così ghiotta! Scopriamo insieme come ottenere questo incredibile videogioco gratis.

Anno 1404 History Edition è il gioco gratuito offerto da Ubisoft

Ubisoft questa volta ha deciso di omaggiare tutti gli appassionati di giochi di strategia. Grazie al suo gameplay accattivante non vorrete più abbandonare Anno 1404 History Edition, anche se non siete amanti di questo genere. La versione disponibile al download è stata aggiornata così da poter funzionare egregiamente anche sui PC più recenti e, inoltre, contiene anche l'incredibile espansione Venezia.

Raggiungendo la pagina del sito dedicata all'offerta di Ubisoft, potrete riscattare questo gioco completamente gratis selezionando la propria piattaforma di gioco, fino alle ore 15:00 del 15 dicembre. Un'opportunità davvero unica che vi farà apprezzare Anno 1404 History Edition. Ecco la recensione ufficiale del gioco:

“Scopri la classica gestione urbana di Anno 1404 e la sua espansione Venezia, completamente aggiornati per i moderni sistemi operativi. L'espansione Venezia di Anno 1404 aggiunge le modalità multigiocatore cooperativa e competitiva, nuove funzioni di spionaggio e i consigli comunali, nonché nuove navi, missioni e oggetti con cui espandere il tuo impero.

Le tue città sono più belle che mai grazie alle risoluzioni fino a 4k. Funzionalità multigiocatore aggiornate e ampliate.

Goditi tutti i miglioramenti e prosegui la tua partita esistente grazie alla piena compatibilità dei salvataggi.

Approfitta dei miglioramenti come la modalità in finestra senza bordi e il supporto multi-schermo.

Questa edizione offre anche contenuti bonus tra cui una colonna sonora e uno sfondo, nonché un logo per la compagnia per Anno 1800“.

Insomma, non c'è tempo da perdere tanto è gratis, perché questo gioco te lo regala Ubisoft. E se avete una PS4 o una PS5 non perdetevi le Offerte di fine anno su PlayStation Store, Sony sta regalando tantissimi giochi fino al 75% di sconto.