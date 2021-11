PlayStation Store Offerte di fine anno: giochi scontati fino all'85%

Come ogni anno, al termine del Black Friday, su PlayStation Store inizia l'incredibile evento delle Offerte di fine anno. Migliaia di giochi in promozione a sconti davvero incredibili. Un vasto assortimento di titoli per PS4 e PS5, alcuni dei quali scontati addirittura fino all'85%. Un'occasione davvero imperdibile per aumentare la vostra collezione e aggiudicarvi giochi che a prezzo pieno potrebbero essere davvero proibitivi. Scopriamo insieme, nei dettagli, i migliori articoli in promozione fino alle 00:59 del 23 dicembre.

PlayStation Store sconta tantissimi giochi PS4 e PS5 nelle Offerte di fine anno

Ci volevano proprio le Offerte di fine anno per chiudere in bellezza i lunghi giorni dedicati al Black Friday e quelli dedicati al Cyber Monday. Occasioni davvero imperdibili che ci permettono di acquistare ciò che sogniamo da tempo. Tra questi non possono mancare anche i nostri videogame preferiti di una delle console più diffuse di sempre. Infatti, fino al 23 dicembre, potremo approfittare delle Offerte di fine anno attive su PlayStatione Store.

Tantissimi sono i titoli sia per PS4 che per PS5 scontati a prezzi davvero incredibili, addirittura alcuni fino all'85% di sconto. Tra questi giochi ci sono anche titoli del calibro di Gran Turismo Sport, Assassin's Creed Valhalla, God of War, Resident Evil 7 e tanti altri.

Qui di seguito vi proponiamo una selezione dei titoli più acquistati e apprezzati che potete aggiudicarvi su PlayStation Store a prezzi davvero vantaggiosi, grazie alle Offerte di fine anno: