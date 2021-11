Twitter: si può partecipare agli Spaces senza registrazione

Il social network Twitter intende ampliare il pubblico potenziale delle sue chat audio Spaces. Non sarà più necessaria l'autenticazione e, in generale, la registrazione di un account, pertanto gli organizzatori delle chat potranno inviare a tutti link diretti che consentano di ascoltare la trasmissione e le conversazioni.

Twitter: con questa mossa si potrà raggiungere un pubblico più ampio

La partecipazione alle conversazioni non funzionerà al 100%, ma la nuova misura consentirà comunque all'azienda di attirare più ascoltatori e potenzialmente anche di più utenti.

Di recente, sul portale del social network sono apparsi sempre più nuovi servizi. Per esempio, a luglio, Twitter ha permesso di inviare nuovi tweet direttamente dalle chat audio con un link alla conversazione con tanto di hashtag di accompagnamento, e alla fine di ottobre la funzione di chat vocale è diventata disponibile per tutti senza limiti di alcun genere.

Infine, la compagnia ha introdotto un'opzione per coloro che non hanno avuto la possibilità di ascoltare la trasmissione/chat in diretta; ora un numero limitato di utenti iOS può registrare la sessione e condividerne il risultato entro 30 giorni successivi.

Ricordiamo che il social dell'uccellino blu testa regolarmente nuove funzionalità prima di rilasciale sul mercato. Ora l'azienda ha deciso di creare un nuovo modo per consentire agli utenti di accedere alle funzionalità implementate prima degli altri. Twitter ha annunciato mercoledì che gli abbonati al servizio a pagamento Twitter Blue avranno accesso anticipato ad alcune delle nuove funzionalità tramite il banner Labs. Questo è simile a quanto fa Google, che offre un'esperienza più ricca per gli abbonati a YouTube Premium.

Per ora, le features esclusive per gli utenti di Blue includono conversazioni bloccate per dispositivi iOS e la possibilità di pubblicare video più lunghi dal desktop.

Vale la pena notare che al momento possono abbonarsi a Twitter Blue solo gli utenti dei social network che utilizzano dispositivi iOS che vivono in Canada e Australia, quindi appare chiaro che le funzioni di Labs sono ancora disponibili per una ristretta cerchia di persone.