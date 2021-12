Twitter per iOS: chiunque può ascoltare le live su Spaces

Twitter per iOS ora consente a chiunque di ascoltare le dirette live di Spaces. Finalmente la novità, attesa per tempo, è in fase di rollout in queste ore.

L'azienda americana sta implementando la possibilità di consentire a tutti gli utenti su iOS, Android e sul Web di ascoltare gli Space precedentemente registrati. Ciò significa che un host può ora registrare uno Space e renderlo disponibile per l'ascolto dopo che l'ha effettuato senza alcun problema.

L'espansione è stata annunciata in un post del supporto del blog ufficiale di Twitter:

L'opzione per registrare uno spazio è disponibile per alcuni host sia su iOS che su Android;

L'opzione per ascoltare una registrazione di uno Space è disponibile per tutti su iOS, Android e ora sul web.

Come spiega TechCrunch:

Se gli utenti si trovano in uno spazio Twitter in fase di registrazione, vedranno un pulsante “Registra” con un punto rosso accanto ad esso nella parte superiore che indica che la registrazione è in corso.

Quando un utente è pronto per terminare la diretta, gli basterà toccare il pulsante “Fine” in alto a destra come al solito, e verrà quindi presentato con una finestra pop-up che chiederà loro di confermare che vogliono terminare entrambi lo Spaces e interrompere la registrazione.

Una volta completato il tutto,, la registrazione dello Space può essere condivisa sulla piattaforma del social network, consentendo agli ascoltatori di riprodurla in qualsiasi momento o di ricondividerla autonomamente.

La possibilità di ascoltare gli Spaces registrati è ora disponibile tramite l'applicazione iOS. Assicuratevi di aggiornare il software all'ultima versione dall'App Store.