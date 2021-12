Twitter: ci saranno grandi cambiamenti con il nuovo CEO

Il nuovo CEO di Twitter sta riorganizzando l'azienda, con la rimozione di due alti dirigenti nell'ambito della riorganizzazione. Un documento normativo spiega che la compagnia sta ristrutturando le sue divisioni Consumer, Revenue e Core Tech sotto i singoli leader nel tentativo di “guidare una maggiore responsabilità, velocità ed efficienza operativa“. Kayvon Beykpour, Bruce Falck e Nick Caldwell guideranno queste tre squadre.

Cosa cambierà con il nuovo CEO di Twitter?

Come parte del cambiamento, il responsabile tecnico di Twitter, Michael Montano, e il suo responsabile di progettazione e ricerca, Dantley Davis, lasceranno le loro posizioni alla fine dell'anno.

Secondo quando si apprende da Fast Company di Davis in un report pubblicato a settembre, il nuovo capo viene descritto come “il primo dirigente nero a riferire al CEO da quando Twitter è diventato pubblico“. Secondo il New York Times, è entrato a far parte dell'azienda nel 2019 per aiutare ad apportare grandi cambiamenti alla cultura dell'azienda nel tentativo di risolvere la stagnazione. Secondo quanto riferito, alcuni dipendenti hanno trovato spiacevoli i cambiamenti che ha apportato, affermando che non erano abituati a essere invitati a criticarsi a vicenda.

Beykpour, responsabile dei prodotti di consumo di Twitter, è stato citato da Fast Company per aver affermato che “L'ingresso di Dantley in questa azienda è uno dei punti di svolta più importanti che abbiamo avuto“.

Più tardi venerdì, Davis ha condiviso su Twitter alcuni dettagli per dire che era “onorato di aver fatto parte del viaggio” presso l'azienda.

Questa riorganizzazione sarà il secondo grande cambiamento in azienda questa settimana. Lunedì, il fondatore Jack Dorsey ha annunciato che si sarebbe allontanato dalla società, lasciando il comando all'allora CTO Parag Agrawal.

La società ha affermato che la riorganizzazione ha lo scopo di accelerare il processo decisionale dell'azienda. “Parag è focalizzato sull'eccellenza operativa e sulla configurazione di Twitter per raggiungere i suoi obiettivi; queste modifiche sono state apportate tenendo conto di ciò“, ha detto a The Verge la portavoce della società Laura Alexander.