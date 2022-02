Twitch: sparatoria in diretta, sfiorata la tragedia [VIDEO]

Lo streamer Apelordmoz ricorderà sicuramente per sempre quella che doveva essere una normalissima diretta Twitch di Stardew Valley. Come ha raccontato lui stesso su Twitter, l'utente è stato costretto a interrompere la live streaming a causa di una sparatoria scoppiata proprio fuori la sua abitazione. La diretta è stata immediatamente interrotta per permettere allo streamer e ai suoi coinquilini di nascondersi nel seminterrato: qualcuno ha realizzato una clip del concitato momento.



Twitch: sparatoria durante una diretta di Stardew Valley, cosa è successo

Nel filmato di circa 60 secondi si vede Apelordmoz giocare tranquillamente a Stardew Valley, mentre in sottofondo cominciano a sentirsi degli spari da arma da fuoco. Con un quasi sorprendente sangue freddo, lo streamer spiega prima di tutto cosa sta succedendo e poi decide di mettere in pausa la live per andare a rifugiarsi in sicurezza.

“Mi stavo rilassando giocando a Stardew Valley e all'improvviso ho sentito degli spari. Ho interrotto lo streaming, avvisato i miei coinquilini e ho chiamato il 911 una volta che eravamo nel seminterrato. Poco dopo ho cercato su un sito chiamato NextDoor e ho scoperto che qualcuno era stato colpito a una gamba“.

È stato il commento di Apelordmoz durante un'intervento concesso al portale Dexerto.com. Il creator ha rassicurato i fan che lui e i suoi amici stanno bene e si augura che chiunque sia stato vittima degli spari si riprenda presto.

Non sono chiare al momento le motivazioni della vicenda, avvenuta nella zona di Indianapolis, ma per fortuna è una storia che non ha causato delle vittime: solo un ferito e tanto spavento.