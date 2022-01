Nintendo Switch: quali sono i 10 giochi migliori? Ce lo dice Game Informer

La rivista statunitense Game Informer ha pubblicato il suo personale elenco che ci mostra i 10 giochi migliori per Nintendo Switch.

Si tratta naturalmente di un elenco soggettivo e potreste trovare delle assenze che pensate dovrebbero stare al suo interno: non si tratta infatti di una classifica, quindi non considerate l'ordine come dal migliore al peggiore, ma una semplice presa di posizione sui giochi che chiunque possegga una Switch dovrebbe provare almeno una volta.

Nintendo Switch – i 10 giochi migliori di sempre secondo Game Informer

Metroid Dread



L'ultimo capitolo 2D della serie ha indubbiamente conquistato tutti: sia vecchi che nuovi fan di Metroid. Si tratta di un gioco pieno di combattimenti avvincenti, che riprende lo spirito dei primissimi storici capitoli del franchise, di cui si pone di fatto come sequel. Se negli ultimi tempi vi siete innamorati del genere Metroidvania, non potete non considerare chi ha di fatto inventato questa filosofia di gioco.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Sebbene non possa definirsi come un gioco nuovo, questa riedizione dell'ottimo platform per Wii U merita di essere vissuta, specialmente in compagnia di altri tre giocatori. Del resto, Nintendo ha incluso anche una nuova espansione single player, chiamata Bowser's Fury, che pareggia la qualità del gioco originale. Ad avercene.

Animal Crossing New Horizon

Il simulatore di vita che ha conquistato tutti, anche chi non ama definirsi propriamente un appassionato di videogiochi. Il nuovo Animal Crossing è diventato un fenomeno mondiale, amato persino da VIP e influencer. Se l'avete sempre odiato non cambierete idea, ma dategli comunque un'opportunità.

Pokémon Spada e Scudo

Impossibile non inserire un episodio della serie Pokémon in questo elenco. Una regione con una nuova generazione di mostriciattoli è alla base di questo titolo di successo, che ha ricevuto anche diverse espansioni molto amate dagli appassionati.

Fire Emblem Three Houses

Un altro franchise simbolo delle console Nintendo è indubbiamente Fire Emblem: forse un po' di nicchia rispetto alle altre proposte, ma non per questo meno meritevole. Il suo fantastico gameplay strategico è la manna per chiunque fosse in cerca di una sfida impegnativa, accompagnata da una storia coinvolgente e interattiva, cui esito dipende esattamente da noi.

Super Smash Bros. Ultimate

Come Animal Crossing New Horizon, siamo di fronte ad un'altra produzione che ha conquistato tutti e la cui popolarità è destinata a durare nel tempo. Il titolo del gioco è forse perfetto per sintetizzare quella che è la sua esperienza: siamo di fronte all'opera definitiva nella storia del franchise, con diverse modalità di gioco, divertenti meccaniche di combattimento e un roster di personaggi enorme.

Super Mario Odyssey

L'immancabile capitolo principale della serie Super Mario previsto per ogni console Nintendo. Odyssey è un capolavoro di design e gameplay, il perfetto rappresentante di un franchise che ha fatto la storia dei videogiochi.

Stardew Valley

I farming game continuano ad essere estremamente popolari e Stardew Valley è forse il miglior esponente che è possibile trovare su Nintendo Switch. Trattandosi inoltre di una console portatile, sembra che il gioco abbia definitivamente trovato la sua casa naturale.

Mario Kart 8 Deluxe

Porting arricchito dell'omonimo episodio per Wii U, Mario Kart 8 Deluxe include tutti i DLC del gioco originale e l'inserimento del Battle Mode. A distanza di anni, continua ad essere pubblicizzato come esponente del gaming in compagnia. Ci sarà un motivo.

The Legend of Zelda Breath of The Wild

In attesa del sequel che, salvo sorprese, uscirà nel 2022, è impossibile infine non menzionare Breath of The Wild. Non è solo uno dei migliori episodi di Zelda di sempre, ma è senza remore di smentita un Open World che dovrebbe essere studiato e insegnato in ogni scuola di game design. Geniale, ispirato, dall'atmosfera impareggiabile e intriso di ogni singola cosa che ha reso grande la saga nel corso di questi anni.

Insomma, se hai ricevuto una Nintendo Switch per Natale o intendi acquistarne una, hai già un ottimo elenco dei giochi con cui dovresti iniziare!