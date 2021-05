Durante la prima settimana di maggio GTA V ha sostituito Just Chatting come categoria più seguita su Twitch, la modalità roleplay ha convinto diversi streamer internazionali ad approdare sul celebre titolo sviluppato da Rockstar Games.

A contribuire al successo degli utlimi giorni è stato l’aggiornamento 3.0 di NoPixel, noto server di GTA RP che ha scelto di coinvolgere volti noti di Twitch, come Pokimane, Summit1G e xQc. La popolarità dei content creator ha causato un enorme afflusso di utenza all’interno della categoria GTA V, permettendogli di spodestare “Just Chatting”. Quest’ultima categoria ingloba moltissime tipologie di contenuti e format, risultando quasi sempre la più seguita su Twitch, viene superata soltanto in occasione di grossi eventi del settore e-sports.

Fa strano pensare che a spodestare le famose “Quattro Chiacchiere” sia stato un gioco uscito nel 2013 su PlayStation 3. A distanza di ben 8 anni Grand Theft Auto 5 continua a vendere moltissime copie, specialmente su PC grazie all’avvento del fenomeno roleplay. Per chi non ne fosse al corrente, il roleplay è una modalità “gioco di ruolo” che consiste nel creare e interpretare il proprio personaggio, interagendo attivamente con gli altri giocatori all’interno del server. Per accedervi basta scaricare gratuitamente la piattaforma FiveM e scegliere uno tra i server disponibili, molti dei quali in lingua italiana e ad ingresso libero.

L’intervento di alcuni tra gli streamer più seguiti al mondo ha determinato il successo di GTA V durante questa settimana, finito l’entusiasmo è inevitabile che il titolo lasci la prima posizione in favore della categoria regina Just Chatting.

