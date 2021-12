Twitch bannerà gli utenti con l'aiuto del Machine Learning

Twitch ha dichiarato di voler utilizzare l'apprendimento automatico per rilevare le persone che eludono i divieti e bannarle di conseguenza. Il rilevamento di utenti sospetti sarà attivato come un'impostazione predefinita al fine di garantire un utilizzo della piattaforma piacevole per tutti.

Twitch: un nuovo modo per ridurre le molestie

L'azienda sta intensificando i suoi sforzi per ridurre le molestie con un nuovo strumento che utilizza l'apprendimento automatico per rilevare le persone che potrebbero tentare di eludere i divieti. È l'ultima feature aggiunta da parte della compagnia per combattere i raid di odio, in cui le chat degli streamer sono invase da troll che inviano messaggi cattivi e pesanti.

Il nuovo strumento, chiamato Suspicious User Detection, può identificare gli utenti come persone “probabili” o “possibili” che hanno eluso i divieti dal canale di uno streamer. Il modello di apprendimento automatico che alimenta lo strumento identifica potenziali evasori valutando fattori come il loro comportamento e le caratteristiche del loro account e confronta tali informazioni con i profili che sono stati precedentemente banditi dal canale di uno streamer.

I messaggi di “probabili” evasori non verranno inviati alla chat, ma gli streamer e i loro mod potranno dunque vederli. Questi possono scegliere di monitorare un probabile troll, aggiungendolo ad un elenco di controllo e mettendo una spunta accanto al nome di un utente che è sotto attenzione (come mostrato nella GIF sopra menzionata); oppure ancora, potranno bannarlo per sempre.

Twitch afferma che attiverà il rilevamento di utenti sospetti come impostazione predefinita, ma gli streamer potranno modificarlo o disattivarlo, se lo desiderano. Alison Huffman, direttore del prodotto per la salute della comunità di Twitch, in una dichiarazione a The Verge: