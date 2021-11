Twitch è su Switch, finalmente (UFFICIALE)

Twitch è ora disponibile su Nintendo Switch; questo significa che potrete guardare le live show dopo aver fatto un bel giro sulla vostra isola all'interno di Animal Crossing, per esempio.

Arriva l'app di Twitch per Nintendo Switch

Ora c'è un'app Twitch per Nintendo Switch. È un download gratuito ora disponibile sull'eShop. Il funzionamento del software è piuttosto semplice. C'è una scheda Home con i flussi consigliati da guardare, una scheda Sfoglia per cercare gli stream per gioco o categoria e una scheda Cerca. I colleghi di The Verge hanno controllato un paio di stream e sembravano fantastici, specialmente sullo schermo della Switch OLED. L'app la si può usare solo per guardare le live; non potete usarlo per trasmettere in streaming il tuo gameplay.

L'esperienza di Twitch è un po' più limitata di quella a cui potreste essere abituati dal sito Web o dal software ufficiale dell'azienda. Un grande cambiamento è che non potete vedere la chat di uno stream sul display della console o sullo schermo della TV, anche se potete scansionare un codice QR per vedere la chat sul vostro telefono.

Se desideri accedere al vostro account, fortunatamente non dovrai lottare con la digitazione della password utilizzando i controlli di Switch o il touchscreen. Anche qui, potrete scansionare un codice QR sul telefono o inserire un codice a otto cifre mostrato sullo schermo su https://www.twitch.tv/activate.

Le opzioni di streaming su Switch sono ancora abbastanza limitate, anche se ci sono anche YouTube o Hulu se volete guardare qualcosa tra un viaggio e l'altro sulla vostra isola di Animal Crossing: New Horizons. Speriamo di ottenere anche Netflix e Disney+ un giorno.