Twitch, attacco hacker senza precedenti: 125GB di informazioni rubate

Twitch, la popolare piattaforma di streaming controllata da Amazon, ha recentemente subito un clamoroso attacco hacker per effetto del quale sono state diffuse numerose informazioni riservate circa il servizio, il codice sorgente, i pagamenti erogati in favore degli streamer e non solo. Allo stato attuale, questo sterminato database da ben 125GB può essere facilmente reperito online.

Cresce la preoccupazione fra gli utenti di Twitch

Il “mega leak” sarebbe racchiuso all'interno di un comunissimo file Torrent, diffuso inizialmente sul sito 4chan da parte di un utente il cui (presunto) obiettivo sarebbe quello di ottenere un radicale cambiamento ed una più meritocratica visibilità sulle piattaforme di live streaming, come appunto Twitch.

Preoccupa il fatto che il suddetto file sia stato nominato come “part 1”, il che lascia facilmente intendere che ad essere diffusa sia stata solo una sezione del controverso database, a cui potrebbero a breve far seguito una parte seconda, terza e chissà quante ancora.

Non vi è certezza circa la possibilità che le password degli utenti siano state compromesse ma, considerando le circostanze, sarebbe consigliabile modificare le credenziali d'accesso ed abilitare l'autenticazione a due fattori.