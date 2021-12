Twitch 2021: xQcOW il più seguito, Amouranth prima tra le donne

StreamElements ha pubblicato le statistiche relative alle ore di diretta su piattaforma Twitch nell'anno solare 2021.

Senza grosse sorprese, lo streamer più seguito è stato ancora una volta xQcOW, che domina la classifica con oltre 261 milioni di ore di visualizzazioni. Al secondo posto, staccato, c'è loud_coringa, appena sotto i 200 milioni, con Gaules a completare il podio.

La Top 10 è composta comunque esclusivamente da utenti maschili. Per trovare la prima donna bisogna arrivare alla trentatreesima posizione, dove figura la famosa Amouranth. L'altra ragazza in top 100 è saddummy, all'85esimo posto.

Twitch: la classifica degli streamer più seguiti del 2021

xQcOW loud_coring Gaules MontanaBlack88 auronplay HasanAbi shroud NICKMERCS summit1g loltyler1

Come detto, dunque, XqCoW ha confermato la prima posizione ottenuta già nel 2020, con una crescita incredibile in termini di ore visualizzate. È stato del resto l'unico ad essere presente in modo costante in una top 10 che, nel corso dell'anno, ha visto diversi cambiamenti.

Amouranth riesce a resistere in una classifica prettamente maschile, capace di mantenere alta la sua popolarità tramite contenuti che a volte non hanno mancato di scatenare qualche critica e persino dei ban dalla piattaforma viola.

Twitch, dal canto suo, può festeggiare anche una ulteriore crescita delle visualizzazioni ottenute nel 2021, con un dato che supera le 24 miliardi di ore, contro i 17 del 2020, nonostante ci trovassimo nel primo anno di lockdown per la pandemia da Covid-19.

Una crescita che ha coinvolto anche Facebook Gaming, che può contare su un incremento del 47% al confronto con lo scorso anno con 5.3 miliardi di ore di visualizzazioni.