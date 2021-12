Amazon Prime Video a luci rosse: Twitch banna il canale per 24 ore

Twitch è una piattaforma particolarmente rigorosa e quando c'è da applicare il pugno duro contro qualche violazione del codice di condotta non guarda in faccia nessuno. Nemmeno se ad avere la peggio è il canale spagnolo di Amazon Prime Video. Singolare vicenda, visto che si tratta di autodisciplina inflitta essendo Twitch proprietà di Amazon.com tanto quanto Amazon Prime Video. Le regole sono regole e vanno rispettate da tutti, senza favoritismi. Ecco perché per 24 ore ha bannato il canale spagnolo. Infatti, in un video è stato mostrato un capezzolo. Scopriamo insieme tutta la singolare vicenda.

Pugno duro di Twitch che banna il canale spagnolo di Amazon Prime Video

Dopo il down di Twich il 15 dicembre ecco un altro episodio molto, ma molto caldo. Potremmo definire auto-censura quello che è avvenuto tra Twitch e Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming per videogames ha infatti censurato, rendendo inaccessibile per 24 ore, il canale spagnolo di Amazon Prime Video a seguito di un video dove erroneamente è stato mostrato parte del seno della conduttrice dello show “Esto es un late”, Henar Álvarez.

Ovviamente, ci teniamo a precisare, l'episodio incriminato non è stato per nulla voluto dalla protagonista della vicenda, ma la provocazione scherzosa è finita nel girone delle punizioni di Twitch a causa di un errore. In pratica la Álvarez, avvicinandosi alla conclusione della puntata, ironicamente ha urlato: “Andiamo per il ban” e così, in tono giocoso ha iniziato a spogliarsi. In un gesto alquanto impacciato ha erroneamente alzato la maglietta più del dovuto scoprendo così parte del seno.

Twitch a questa provocazione non ci è stata e alla vista del capezzolo ha avviato subito la procedura di ban del canale spagnolo di Amazon Prime Video. La censura è durata solo 24 ore in quanto il canale non aveva ricevuto nessun provvedimento prima di questo episodio. Ovviamente sono arrivate le scuse ufficiale, comunque ironiche, da parte della presentatrice che ha promesso di non dimenticarsi più di indossare il reggiseno sotto la maglietta per condurre lo show. A parte l'ilarità del momento Henar ha confessato di essere dispiaciuta per l'accaduto, assicurando che si è trattato di un errore non voluto e che non si ripeterà più.