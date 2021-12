Twitch 2021: GTA 5 batte LOL e Fortnite, è il gioco più popolare

Le statistiche sullo streaming diffuso nelle scorse ore da StreamElements ci permette di scoprire quali sono stati i giochi più guardati su Twitch nel 2021.

Senza grosse sorprese a dire il vero è GTA 5 a conquistare il primo posto tra i videogiochi, con oltre 2.1 miliardi di ore di visualizzazioni. Parlando delle categorie in generale, infatti, in testa vi è il cosiddetto Just Chatting, in italiano “Quattro Chiacchiere”, con più di 3.1 miliardi di ore.

League of Legends e Fortnite si piazzano rispettivamente in terza e quarta posizione. Call of Duty Warzone è “solo” settimo, Apex Legends è nono.

Twitch: le categorie e i giochi più visti nel 2021

Just Chatting – 3.1 miliardi di ore Grand Theft Auto 5 – 2.1 miliardi League of Legends – 1.8 miliardi Fortnite – 1 miliardo Valorant – 949 milioni Minecraft – 880 milioni Call of Duty Warzone – 858 milioni Counter-Strike: Global Offensive – 757 milioni Apex Legends – 691 milioni DOTA 2 – 578 milioni

Parlando invece di categorie, escludendo il gaming, abbiamo:

Just Chatting – 3.1 miliardi di ore Slots – 287 milioni Musica – 267 milioni Sport – 165 milioni Arte – 128 milioni ASMR – 111 milioni Talk Show e Podcast – 91.000 Piscine, Idromassaggi e Spiagge – 43.000 Scienza e Tecnologia – 28.000 Viaggi e outdoor – 28.000

Il Just Chatting, GTA 5 e League of Legends si sono confermati in maniera costante in top 3 per tutto l'anno solare. La nuova IP più vista è stata New World, con più di 259 milioni di ore di visualizzazioni.

Per quanto riguarda gli streamer vi rimandiamo all'altro approfondimento con xQcOW a conquistare nettamente la prima posizione, in una top 100 praticamente tutta al maschile. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Amouranth, in 33esima posizione, e da saddummy, 85esima.