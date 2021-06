iOS 15 e macOS Monterey sono stati sicuramente i protagonisti dello show durante il WWDC 2021 la scorsa settimana, mentre tvOS 15 non ha ricevuto molta attenzione sul palco (o anche fuori dal palco). In realtà, questo software non è cambiato molto negli ultimi anni, ma quest'anno Apple ha aggiunto due importanti nuove funzionalità per gli utenti possessori del set up box: stiamo parlando dello Spatial Audio quando si utilizzano AirPods e del supporto completo per HomePod mini.

tvOS 15: cosa cambia?

Non c'è una nuova interfaccia, nessuna nuova app o anche nuovi salvaschermi di Aerial in tvOS 15, ma i colleghi di 9to5Mac hanno testato la nuova versione del sistema operativo sulla loro Apple TV e bisogna dire che sono abbastanza soddisfatti di ciò che hanno ottenere con l'aggiornamento di quest'anno.

Oltre a SharePlay, che consente di guardare un film o un programma TV condividendolo con qualcun altro su FaceTime, e alla nuova esperienza For You con suggerimenti per tutta la famiglia, ci sono due cose di tvOS 15 che vale la pena evidenziare.

Spatial Audio con AirPods

Spatial Audio è una funzionalità introdotta con iOS 14 per creare la sensazione di un suono coinvolgente nei video con la tecnologia Dolby. Utilizza i sensori degli AirPods per rilevare i movimenti della testa e quindi dirigere il suono a sinistra o a destra, creando un senso di audio a 360 gradi. Con tvOS 15, Spatial Audio su AirPods arriva finalmente su Apple TV.

Apple ha dovuto cambiare il modo in cui Spatial Audio funziona sul suo set-up box poiché l'utente guarda la TV e non il dispositivo. Il sistema ora rileva la posizione della testa dell'utente quando gli AirPods sono collegati e la blocca finché l'utente non si alza e cammina. Sorprendentemente, funziona molto bene.

tvOS 15 semplifica anche il collegamento di AirPods alla tua Apple TV. Proprio come sul Mac, ora comparirà un popup sulla Apple TV che suggerisce quando si stanno utilizzando le AirPods.

Apple ha anche aggiunto un nuovo interruttore delle impostazioni delle cuffie TWS nel Centro di controllo, il quale consente di passare da un livello di controllo del rumore all'altro, attivando in contemporanea lo Spatial Audio.

HomePod mini come altoparlante predefinito

L'anno scorso, con tvOS 14, Apple ha aggiunto l'opzione per impostare una coppia di HomePods come altoparlante Apple TV predefinito. Anche con l'arrivo dell'HomePod mini in ottobre, questa opzione non è mai stata disponibile per la variante più piccola dello smart speaker.

Fortunatamente, tvOS 15 consentirà agli utenti di impostare una coppia stereo di HomePod mini come speaker predefinito per una Apple TV.

tvOS 15 potrebbe non essere l'aggiornamento che alcuni utenti si aspettavano, ma porta sicuramente l'esperienza del prodotto del colosso di Cupertino ad uno step successivo.

