TV Samsung Neo Quantum 8K da 85", prezzo in picchiata: risparmi 2450€

Con questa clamorosa offerta di Amazon, il prezzo del televisore premium Samsung “QE85QN800AATXZT” diventa improvvisamente più abbordabile. Non un televisore come gli altri, ma una Smart TV di fascia alta, anzi altissima, con tecnologia Neo Quantum e una risoluzione 8K. Ben 85 pollici: praticamente un piccolo cinema a casa tua.

Normalmente, questa Smart TV 8K di Samsung viene proposta a quasi 6000€: oggi, grazie allo sconto del , può essere tua a 3499€, con la possibilità di spezzare l’importo in più rate mensili. Per poco tempo, può essere tua con un imperdibile sconto di 2450€.

Questa TV da 85 pollici con risoluzione 8K offre un’esperienza visiva eccezionale, grazie alla tecnologia Neo QLED e alla retroilluminazione Mini LED, che garantiscono un’elevata luminosità e un controllo preciso delle zone di dimming.

La Samsung QE85QN800AATXZT ha una capacità di upscaling impressionante: trasforma i contenuti in bassa risoluzione in immagini nitide e perfette anche per uno schermo di queste dimensioni colossali.

Inutile dire che è perfetta anche per le console di ultima generazione, grazie a tutte le tecnologie avanzate per il gaming: le porte HDMI 2.1 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz assicurano, tra le altre cose, il supporto a VRR e ALLM. Non manca nemmeno il supporto alla tecnologia FreeSync Premium Pro, per un effetto tearing azzerato.

Il sistema operativo Tizen offre un’interfaccia utente intuitiva con un’ampia gamma di applicazioni, rendendo l’uso quotidiano semplice e piacevole. Inoltre, la TV dispone di una gestione del riflesso eccezionale e di un’alta luminosità di picco, che la rendono perfetta per l’uso in ambienti ben illuminati.

Il comparto audio è fenomenale, anche grazie al supporto di tecnologie avanzate come l’Object Tracking Sound+, che offrono un’esperienza sonora immersiva. Non perdere questa offerta: hai ancora pochissimo tempo!