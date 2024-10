Tutto chiede salvezza, Netflix cancella la serie: nessuna terza stagione

Brutte notizie per i fan di Tutto chiede salvezza: la serie Netflix, ispirata al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, non avrà una terza stagione.

Il regista e sceneggiatore Francesco Bruni ha confermato ufficialmente la notizia con un post su Instagram, in cui ha espresso il suo dispiacere per la chiusura anticipata della serie tv, lasciando in sospeso molte storyline.

La decisione arriva dopo una seconda stagione che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, rendendo la cancellazione di Tutto chiede salvezza un duro colpo per chiunque si aspettasse un finale risolutivo.

Tutto chiede salvezza 3 non ci sarà: le parole del regista

Nel suo messaggio, Bruni ha voluto ringraziare il pubblico di Tutto chiede salvezza per il sostegno costante, ribadendo il fatto che lui e gli altri sceneggiatori avessero immaginato un futuro ben diverso per Daniele, Nina, Angelica e gli altri protagonisti:

” Voi rimarrete con la curiosità di sapere se Daniele starà con Nina o con Angelica, se Maria crescerà felice, se Matilde è viva, se Alessandro tornerà a camminare, se Gianluca troverà l’Amore, e via dicendo per tutti questi amatissimi personaggi (e magnifici attori). Noi sceneggiatori lo sappiamo, e chissà che un domani non troveremo il modo di raccontarlo, speriamo non al bar.”

Il desiderio per un ritorno dei personaggi rimane acceso nelle sue parole, seppur al momento si tratti di un’ipotesi poco concretizzabile.

Tutto chiede salvezza ha raccontato la storia di Daniele (interpretato da Federico Cesari): il giovane, ricoverato in psichiatria dopo una crisi, dovrà fare i conti con i suoi demoni interiori e confrontarsi con le vite complicate degli altri pazienti. La serie esplora temi profondi come la malattia mentale e l’introspezione personale, attraverso i rapporti che Daniele instaurerà con i suoi compagni di reparto.

Il cast di Tutto chiede salvezza è stato ampliato nella seconda stagione con l’arrivo di Drusilla Foer, nel ruolo di Matilde, e di Valentina Romani, come Angelica, arricchendo ulteriormente l’intreccio emotivo della serie. La cancellazione di Tutto chiede salvezza rappresenta una perdita significativa nel panorama delle serie tv italiane, in special modo per coloro che avevano trovato nei personaggi un riflesso delle proprie esperienze.