Tutti pazzi per Xbox Series S: è la REGINA del Black Friday

Secondo l'Adobe Digital Economy Index, Xbox Series S è stata la console più venduta nei negozi negli Stati Uniti d'America durante il Black Friday di quest'anno. Ha superato PlayStation 5, Nintendo Switch OLED e la sorella maggiore Series X.

Xbox Series S: prestazioni da record in pochi giorni

I dati provengono da un'analisi di 1 trilione di visite ai siti di vendita al dettaglio, nonché da un sondaggio di oltre mille rivenditori sui loro prodotti più popolari. Il fattore chiave alla base della popolarità della Series S è probabilmente la disponibilità, poiché PS 5 e Series X sono ancora difficili da acquistare a livello globale.

Secondo recenti stime della società di ricerche di mercato Ampere Analytics, la stazione gaming low-cost di nuova generazione ha superato la più potente Series X in diversi mercati chiave durante il primo anno di uscita sul mercato a causa di vincoli di fornitura e carenza di componenti.

La popolarità della Series S è poi facile da spiegare. La console costa quasi la metà di una Xbox Series X o PlayStation 5, per non parlare della sua disponibilità nei negozi. Certo, ha caratteristiche più contenute rispetto alla sorellone, ma vi consente comunque di giocare a tutti i giochi moderni e, in combinazione con Game Pass, diventa una delle piattaforme più convenienti per l'utente mainstream.

Questo è in linea con le aspettative di Microsoft. Già nell'ottobre 2020, il vicepresidente esecutivo della società e capo di Xbox Phil Spencer ha dichiarato al quotidiano Kotaku: «Penso che in questa generazione il prezzo farà davvero la differenza e vedrete che la Serie S venderà meglio».

Voi ne avete acquistata una? Vi ricordiamo che su Amazon è ancora disponibile per l'acquisto al prezzo speciale di 278,99€. Approfittate dei prezzi “folli” di questo Cyber Monday.