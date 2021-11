Xbox Series S mai stata così ECONOMICA: doppio sconto

Le console next gen stanno andando letteralmente a ruba. Se anche tu non sei fan di Sony e quindi non stai aspettando una PlayStation 5 da mettere nel carrello, allora questa offerta è proprio per te. Grazie ai Cyber eDays di eBay hai l'occasione di fare tua una splendida Xbox Series S a soli 255,45€.

Come? Aggiungendola al carrello dalla applicazione per smartphone e inserendo il codice “XMASAPP21” al momento del pagamento per un extra 5%.

Non perdertela assolutamente dal momento che le spedizioni sono istantanee e gratuite.

Xbox Series S: l'esperienza si fa nuova

Con il suo design semplice e lineare la Xbox Series S è la sorellina più piccola della famosissima Series X. Come lei ti permette di vivere un'esperienza gaming del tutto nuova ma, a differenza di questa, non presenta il lettore CD. Infatti la puoi utilizzare con tutti i software in versione digitale così eviti di comprare CD su CD e stare lì sempre a cambiarli.

Grazie alla Xbox Velocity Architecture la console vola sotto le tue mani: ti basta avviare un semplice gioco per vedere quanto sia veloce rispetto ai vecchi modelli e soprattutto a quanto ammontino i tempi di caricamento.

Non solo, tra gli altri pregi di questo prodotto ci sono l‘audio spaziale 3D per sentirti all'interno dell'esperienza al 101% e la retrocompatibilità con migliaia di giochi così puoi optare anche per titoli che sono usciti negli anni passati.

Cos'altro dirti se non che se ti abboni al Xbox Game Pass accedi più di 100 giochi all'istante a prezzo allucicnante?

Acquista subito la tua Xbox Series S su eBay a soli 255,45€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni. Puoi optare anche per il pagamento alla consegna ma sappi che il venditore ha il 99,6% del feedback positivo.

Ps: ricordati di inserire il codice “XMASAPP21” al pagamento.