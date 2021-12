Tutti pazzi per iPhone: è il telefono più venduto di Natale?

Fino a poco tempo alcune fonti esprimevano preoccupazione in merito alla possibile riduzione del programma di produzione di iPhone per il trimestre in corso; ci si aspettava un calo delle spedizioni da 90 a 80 milioni di unità, ma gli analisti di Morgan Stanley sono convinti che Apple rilascerà almeno 82 milioni di iDevice entro la fine del suddetto periodo. I tempi di attesa per gli ordini sono già stati ridotti da tre settimane a pochi giorni.

Apple venderà 82 milioni di iPhone?

Secondo i rappresentanti di Morgan Stanley, la riduzione dei tempi di attesa per i nuovi iPhone 13 si riferisce alla normalizzazione della situazione fra la fornitura e la catena di produzione degli smartphone. Nel quarto trimestre dell'anno, l'azienda sarà in grado di produrre almeno 82 milioni di dispositivi di questo tipo, e a dicembre, invece del tradizionale calo stagionale dei volumi di produzione, gli indicatori suggeriscono che ci saranno gli stessi livelli di novembre.

Questo perché, l'azienda, secondo gli esperti, è riuscita a superare la carenza sia di componenti di alimentazione che di moduli per fotocamere che hanno limitato il numero di iPhone all'inizio del trimestre.

Difficilmente si può parlare di un calo della domanda di telefoni della mela, secondo gli esperti. In Cina, per esempio, le vendite trimestrali di iPhone sono cresciute del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È difficile giudicare se il trimestre si chiuderà con un pareggio tra domanda e offerta, ma le forniture stanno crescendo meglio del previsto, secondo quanto si apprende.

Qual è lo scenario futuro?

Nel trimestre in corso, la compagnia dovrebbe guadagnare almeno 72,9 miliardi di dollari dalle vendite di iPhone e il fatturato totale dell'azienda dovrebbe raggiungere i 122,2 miliardi di dollari.

Viene quindi da chiederci: iPhone 13 è il telefono più venduto di Natale? Al momento non ci è dato saperlo, ma è lecito pensare che i buoni propositi ci sono tutti. Vi terremo aggiornati.