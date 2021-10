Tutti pazzi per il nuovo Xiaomi che fa selfie INCREDIBILI

La prima vendita dello Xiaomi CIVI è andata alla grande: l'azienda ha guadagnato oltre 200 milioni di Yuan in soli 5 minuti con questo innovativo smartphone di fascia media appena rilasciato.

Xiaomi CIVI: in cinque minuti vendite al top

Ieri lo Xiaomi CIVI (al momento esclusivo per il mercato cinese) è stato messo in vendita per la prima volta in Cina. In soli 5 minuti dall'inizio della vendita, il nuovo device è riuscito a portare alla compagnia oltre 200 milioni di Yuan (circa 31 milioni di dollari USA). In poche parole, il terminale è andato “Sold Out” in pochissimi istanti. L'adozione da parte del pubblico è stata incredibile.

Parlando prima del dispositivo, il CIVI è stato appena presentato dal gigante tecnologico cinese all'inizio di questa settimana. È dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. È disponibile in più varianti e ha un prezzo di partenza di 2.599 Yuan (circa 400 Dollari USA). Oltre alle specifiche degne di nota nel segmento di fascia medio alta, la compagnia offre il device con una tecnologia speciale per il software della sua fotocamera che permette di realizzare selfie perfetti; il firmware è in grado di analizzare le caratteristiche della pelle e ricostruisce automaticamente le imperfezioni del viso colpite da macchie, brufoli, acne, etc.

Ora, un nuovo poster con immagine condiviso dal Product Manager del marchio (@Cici_老魏) ha rivelato che la prima vendita del dispositivo ha avuto un discreto successo. Il midrange era disponibile su più canali ed è riuscito a portare 200 milioni di Yuan in vendite in poco meno di 5 minuti.

In altre parole, il terminale è già popolare nel paese di origine dell'azienda. Xiaomi ha dichiarato che il telefono si rivolge ai giovani e in particolare alle donne, offrendo eccellenti capacità fotografiche.

Ultimo, ma non meno importante, segnaliamo che la tecnologia di ringiovanimento della pelle è offerta attraverso l'obiettivo Samsung GD1 da 32 megapixel del telefono che dispone anche di una messa a fuoco automatica e del doppio flash LED.