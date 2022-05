Tutti pazzi per gli smartphone di Xiaomi: quale comprare su Amazon?

Qual è il miglior telefono Xiaomi da comprare oggi? Bella domanda. Noi abbiamo un’idea ma prima di svelarvi il dispositivo che, secondo noi, è “quello da comprare oggi”, vogliamo ricordarvi che l’OEM cinese ha appena pubblicato i risultati finanziari per il 2022 (per il primo trimestre, per la precisione) e quello che si è scoperto è davvero interessante.

Xiaomi 12X è l’offerta del giorno

Ad ogni modo, il device più intrigante del momento è sicuramente lo Xiaomi 12X che, grazie al suo SoC premium e al prezzo contenuto, è un Best Buy su tutti i fronti. Si porta a casa a soli 513,98€ con spedizione gratuita su Amazon. È un flagship killer davvero interessante che viene proposto ad una cifra molto vantaggiosa per i clienti fedelissimi del marchio. Ha 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e ha uno schermo ricco di tecnologia e super risoluto. È poi compattissimo: solo 6,1 pollici e la selfiecam è da 32 Megapixel. La main camera invece, è da 50 Megapixel.

Riportiamo ora la considerazione fatta da Neil Shah, Vice Presidente di Research Counterpoint:

Samsung ha guidato il mercato indiano degli smartphone nel marzo 2022, conquistando il 22% del volume delle spedizioni e il 27% della quota di compartecipazione alle entrate; secondo Counterpoint Research Monthly India Smartphone Tracker. L’espansione tempestiva del portafoglio con capacità 5G fino alle serie M, F e A e il forte assorbimento del Galaxy S22 e della serie ammiraglia pieghevole hanno aiutato Samsung a tornare alla posizione di leadership. Questa crescita è lodevole considerando che l’intero settore sta affrontando vincoli della catena di approvvigionamento mentre; Samsung, sfruttando la sua esperienza e scalabilità nella catena di approvvigionamento integrata verticale, potrebbe affrontare meglio le carenze. Samsung ha acquisito un forte slancio per capitalizzare e mantenere la leadership.

Voi cosa ne pensate? Siete passati anche voi ad un’ammiraglia Xiaomi o avete intenzione di acquistarne una a breve? Fateci sapere.

