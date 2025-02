Tutti i numeri che nascondono una truffa telefonica

Quello del telemarketing selvaggio e delle chiamate spam è ormai una vero e proprio problema sociale. Sempre più utenti, ogni giorno, devono fare i conti con i pericoli in arrivo dallo smartphone. Spesso a contattarli non sono amici o parenti, ma veri e propri truffatori o criminali. Nondimeno è possibile anticiparli. Infatti, in questo articolo ti mostreremo tutti i numeri che potrebbero nascondere una truffa telefonica.

In pratica, se ti arriva una chiamata da uno di questi numeri è meglio non rispondere e chiudere subito la telefonata. In questo modo eviti qualsiasi possibile conseguenza come furto di identità, credito residuo o anche costi eccessivi in bolletta dovuti a numerazioni o abbonamenti in sovrapprezzo.

Numeri che nascondono una truffa telefonica

Di seguito trovi un elenco di tutti i numeri segnalati come possibile truffa telefonica. Nel caso dovessi ricevere una chiamata da una di queste numerazioni evita di rispondere. Così proteggi le tue informazioni personali. Inoltre, non richiamare mai perché potresti attivare abbonamenti premium o vederti addebitare costi eccessivi.

0415321832

0175392570

0525421165

0119987008

0817748834

0116492171

0523881167

0734229525

0902322114

0984935214

4390003000

3330011032

0294752003

0514079015

0396612435

0774330794

0457860045

0119068029

0773723463

0709808014

0789758128

0577787795

0816028476

0119664079

0964911706

0240912548

0690178874

0957314239

0817570436

0266200818

0375394254

0458201310

0200007144

020291161

020123449

020265906

020428501

020262987

020053852

020087532

Prefissi pericolosi

Devi sapere che anche chiamate provenienti da determinati prefissi telefonici potrebbero nascondere pericoli. Anche in questi casi gli esperti consigliano di non richiamare mai. Spesso questi prefissi internazionali vengono usati per la truffa telefonica soprannominata Wangiri, tra le truffe più pericolose.

+44 (Regno Unito)

+60 (Malesia)

+62 (Indonesia)

+84 (Vietnam)

+91 (India)

+92 (Pakistan)

+216 (Tunisia)

+223 (Mali)

+254 (Kenya)

+351 (Portogallo)

+370 (Lituania)

+371 (Lettonia)

+373 (Moldavia)

+375 (Bielorussia)

+381 (Serbia)

+383 (Kosovo)

+563 (Valparaíso, Cile)

Come difenderti da una truffa telefonica

Come puoi difenderti da una truffa telefonica se hai appena risposto alla chiamata? Ricordati sempre di non rispondere mai con “sì” o “no” a delle domande dirette poste dall’operatore. Inoltre, non concludere mai contratti al telefono senza prima esserti informato delle condizioni e dei termini tramite invio di documentazione a mezzo email.

Inoltre, oggi giorno i truffatori si inventano ogni strategia per far cadere nelle loro trappole gli utenti. Le truffe telefoniche in questione non avvengono solo tramite chiamata, ma anche attraverso messaggi di testo ben congegnati. Spesso vengono anche utilizzate voci registrate che dettano un numero da contattare tramite WhatsApp.