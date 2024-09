Tutti gli iPhone 16 supportano la ricarica rapida fino a 45W

Una buona notizia per tutti coloro che vogliono acquistare o hanno già preordinato un iPhone 16. Infatti, i nuovi smartphone di Casa Cupertino, secondo una nuova certificazione del China Quality Certification Center, supportano la ricarica rapida fino a 45W. Questo tramite ricarica cablata attraverso la porta USB-C del telefono.

Questo significa che i proprietari di questo telefono dovranno aspettare meno tempo prima che il loro device si ricarichi. Infatti, i modelli dello scorso anno, supportano la ricarica rapida fino a 29W. Un ottimo aggiornamento di cui Apple non ha parlato durante l’evento di lunedì a Cupertino, il Glowtime.

Comunque non è una novità visto che Apple è solita non fornire determinati dettagli. Infatti, ieri vi abbiamo parlato di alcune specifiche tecniche di iPhone 16 che non verranno mai rivelate dall’azienda. Aggiungiamo ora questa novità all’elenco dei pro di questo nuovo modello tanto atteso e che, in alcuni Paesi, riceverà anche Apple Intelligence.

iPhone 16 e il nuovo aggiornamento lato ricarica

Apple non ha proprio menzionato, tra le novità dei nuovi modelli in pre-order, il fatto che iPhone 16 supporta la ricarica rapida fino a 45W. Una notizia che avrebbe entusiasmato particolarmente gli appassionati del brand e dei suoi telefoni.

Tuttavia, questa è la scelta di Casa Cupertino che si limita a parlare di poter ricaricare il 16 Pro Max da 0% a 50% in soli 30 minuti.

Ovviamente, come già specificato, stiamo parlando della ricarica cablata che ci ricorda che Apple ora fornisce i suoi smartphone senza caricatore nella confezione. Secondo alcuni è proprio per questo che non fornisce specifiche più precise in merito alla velocità di ricarica dei suoi dispositivi.

Bisogna anche ricordare che prestazioni di ricarica così elevate si ottengono in condizioni ideali ovvero quando lo smartphone è freddo calando subito dopo il 50% proprio a causa del riscaldamento della batteria al lavoro essendo in ricarica. Una volta tra le mani iPhone 16 avremo modo di testare le tempistiche reali di caricamento tramite caricatori all’avanguardia.