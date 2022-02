Tutti i nuovi smartphone Motorola in arrivo

Ieri è senza dubbio il grande giorno di Samsung, ma dopo aver ricevuto un po' di attenzione all'inizio della settimana con un teaser ufficiale di Edge 30 Pro, Motorola sta (inavvertitamente) rubando la scena all'OEM sudcoreano con l'aiuto di Evan Blass.

Motorola: ecco cosa aspettarci

Il leaker seriale di smartphone dietro il popolarissimo handle di Twitter @evleaks sta essenzialmente superando se stesso qui, rivelando una serie rendering di alta qualità adatti alla stampa per cinque diversi dispositivi Moto prossimi al debutto.

Mentre i nomi di marketing ufficiali di tutti questi telefoni inediti e non annunciati, i nomi in codice sono trapelati tutti: “Hawaii+”, ” Dubai”, “Rogue”, “Rhode” e “Austin” su tutta la linea. Per il momento, le seguenti immagini sono praticamente tutto ciò che abbiamo.

Incentrato principalmente sui mid-range economici per troppo tempo, Motorola è ancora una volta impegnata nel segmento “premium” del mercato degli smartphone con margini più elevati ma anche incredibilmente competitivo e difficile da decifrare.

Per quanto ne sappiamo, Hawaii+, Dubai e Rogue sono device diversi dall'imminente Edge 30 Pro, che è identico all'Edge X30 lanciato in Cina. Sappiamo anche dell'esistenza del super top di gamma Frontier con una fotocamera posteriore principale da 200 MP e velocità di ricarica di 125 W, che è probabile che uscirà ad un certo punto nel 2022.

Apparentemente Hawaii+, Dubai e Rogue condivideranno uno snapper principale da 50 MP, aumentando ulteriormente la confusione intrinseca che circonda questo portafoglio di prodotti troppo ampio. È interessante notare che i moduli fotografici hanno tutti un aspetto diverso, e mentre Hawaii+ e Dubai sono destinati ad adottare un perforatore centrato, il Rogue dovrebbe utilizzare una fotocamera selfie sotto il display.

Sebbene il Motorola “Rhode” non sembri molto diverso dal già citato (e nella foto sopra) “Dubai”, il fatto che ci siano entrambe le varianti abilitate al 5G e solo 4G LTE in lavorazione suggerisce che questa terminale probabilmente occuperà un livello inferiore nel catalogo del brand.

Non molto più in basso, però, con quelle cornici sottili dello schermo, la selfiecam sullo schermo, un sistema triplo di fotocamere al posteriore e uno snapper principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel.

Infine, il Motorola “Austin” è sicuramente il più umile dei cinque telefoni trapelati oggi, con una fotocamera Quad Pixel da 50 MP al seguito, ma con un'estetica molto molto poco attraente attraente che include un perforatore centrato, una cornice superiore relativamente spessa e un “mento” assolutamente massiccio.

Restate connessi per saperne di più.