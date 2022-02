Motorola Edge 30 Pro: ci siamo, abbiamo la data di debutto

Motorola sta per svelare lo smartphone Moto Edge 30 Pro in tutto il mondo; questo ci viene confermato dal fatto che la società ha condiviso un teaser sul suo account ufficiale di Twitter.

Motorola Edge 30 Pro: cosa aspettarci?

Secondo quanto riferito, il mese scorso il marchio di proprietà di Lenovo ha lanciato lo smartphone di punta Edge 30 Pro nei mercati globali. Tuttavia, questa speculazione non si è rivelata vera. Per chi non lo sapesse, Edge X30 è stato il primo smartphone al mondo ad essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Purtroppo, la compagnia non ha svelato l'Edge X30 al di fuori della Cina. Ora però, il colosso americano dell'elettronica di consumo si è preparato per un evento per il 24 febbraio, alludendo all'arrivo del telefono di punta. Sappiamo che Edge 30 Pro è una versione rinominata del suddetto Moto Edge X30.

Motorola ha condiviso un teaser sul suo account Twitter ufficiale. Il tweet implica che potrebbe tenere l'evento in India e in altre regioni, lo stesso giorno e alla stessa ora. Tuttavia, il post non divulga il moniker del prossimo telefono.

Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, 91mobiles suggerisce che lo smartphone misterioso potrebbe rivelarsi l'Edge 30 Pro. Allo stesso modo, un rapporto separato di Gadgets 360 afferma che è probabile che il Motorola Edge 30 Pro adotti un design leggermente diverso rispetto al Moto Edge X30 (ma su questo siamo scettici).

A parte questo, le pubblicazioni ipotizzano che il flagship potrebbe essere dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, il telefono è dotato di una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W. Per selfie e videochiamate, il telefono ospita uno snapper frontale da 60 MP. Il telefono esegue il sistema operativo Android 12 con skin personalizzata MyUI 3.0. Come se non bastasse, offre anche il supporto Dolby Atmos. Sotto il cofano, il telefono racchiude un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, insieme a una GPU Adreno.

Dulcis in fundo, viene fornito con 12 GB di RAM LPDDR5 e offre fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.