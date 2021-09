Il colosso cinese Huawei ha appena confermato il supporto a Windows 11 per tutti i laptop dell'azienda facenti parte della serie MateBook.

Huawei e Windows 11: connubio perfetto

Huawei, azienda nota per la realizzazione di prodotti premium in diversi settori dell'elettronica di consumo, ha un sacco di laptop in listino venduti sotto la serie MateBook. Dopo l'intera saga del settore degli smartphone con i servizi Google, l'azienda ha deciso di passare a HarmonyOS, un sistema operativo interno.

Bene, per quanto riguarda gli utenti possessori d PC MateBook, l'unica grande transizione in cantiere è l'aggiornamento a Windows 11. L'azienda ha ufficialmente confermato che tutti i laptop facenti parte della gamma MateBook verranno aggiornati alla nuova versione del software di Microsoft.

Questa notizia è stata confermata dai social media ufficiali di Huawei su Weibo e non solo, e arriva a pochi giorni di distanza del lancio di Windows 11 il prossimo 5 ottobre. L'OEM cinese conferma che tutti i portatili con Windows 10 preinstallato sono idonei per un aggiornamento alla nuova versione in maniera completamente gratuita.

I notebook del brand cinese sono suddivisi in ‎‎diverse serie: la X, la standard, la D e la B lanciata solo di recente. Possiamo aspettarci che l'aggiornamento vada in porto per questi device subito dopo che il colosso di Redmond lo avrà distribuito ufficialmente a livello globale.

Ricordiamo che W11 introduce una miriade di modifiche visive, l'aggiunta di widget, un nuovissimo Microsoft Store con la possibilità di eseguire app Android su un desktop e il feed delle news chiamato Microsoft Start. La prossima generazione della UI quindi, avrà un aspetto rinnovato, ma avrà un focus speciale sulla produttività.

