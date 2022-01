Tutti fotografi con iPhone e Pixelmator Pro

Pixelmator Photo per iOS è appena stato ottimizzato per funzionare correttamente con l'accesso limitato alla libreria di Foto di Apple. Giusto per ricordarvelo, si tratta di un potente software di editing lanciato lo scorso anno per dispositivi mobili.

Ora, un nuovo aggiornamento apporta miglioramenti al comportamento dell'app con un accesso limitato alla libreria di Foto. Con Pixelmator Photo 2.0.4, l'editor di foto che utilizza l'apprendimento automatico sta migliorando ulteriormente per gli utenti di iPhone. Secondo l'app, se l'utente ha fornito un accesso limitato alla propria libreria di Foto, ora può concedere più facilmente a Pixelmator Photo l'accesso a più immagini. Non solo, ma ora gli utenti possono scegliere di modificare il JPEG in una coppia RAW+JPEG dal browser Foto.

Questo aggiornamento apporta anche miglioramenti all'app per iPad. Ad esempio, sul tablet Apple, si può toccare e tenere premuto l'istogramma per visualizzare le opzioni per modificare il modo in cui viene visualizzato. Offre anche diverse correzioni di bug, come potete leggere di seguito:

L'altezza del popover Mostra informazioni non era corretta;

La scorciatoia da tastiera per il popover Mostra informazioni non era corretta;

Le scorciatoie da tastiera per la foto successiva e precedente non erano corrette;

I valori di regolazione a 0 venivano occasionalmente visualizzati con un segno meno;

L'icona dell'app a volte sarebbe sfocata;

Dopo essere usciti da Split View, l'aspetto degli album non sarebbe corretto e non risponderebbero;

Su iPhone, il colore del titolo “Album” non si aggiornava dopo aver cambiato il colore dell'accento dell'app;

Lo strumento Ritaglia sarebbe lento se l'app fosse ripristinata dallo sfondo;

L'animazione delle foto nel browser Foto che appare quando il consiglio di rotazione non è corretto;

Dopo aver ripristinato l'app dallo sfondo, il livello di zoom del browser Foto non sarebbe stato ricordato;

Il tentativo di eliminare un'immagine con un popover aperto causerebbe la chiusura imprevista di Pixelmator Photo;

Questo aggiornamento include anche alcune altre correzioni per impedire a Pixelmator Photo di chiudersi inaspettatamente in vari casi.

Pixelmator Photo è rimasta un'app esclusiva per iPad per anni. Entro la fine del 2021, la società ha aggiunto anche il supporto per iPhone.

Pixelmator Photo è progettato per rendere estremamente semplici le modifiche più comuni alle foto, incorporando le funzionalità chiave dell'app a seconda dei casi: si basa anche su iCloud Photos per fungere da libreria sottostante, con una perfetta sincronizzazione cross-device. L'estensione di condivisione integrata significa anche che puoi passare direttamente dalla visualizzazione di una foto nell'app Foto stock alla modifica in Pixelmator Photo.