Pixelmator Pro per Mac ora "dialoga" con Motion di Apple

Pixelmator Pro aggiunge la possibilità di esportare direttamente le risorse in Motion; finalmente, fra i due software ora c'è un dialogo che andrà tutto a vantaggio degli editor e dei professionisti dell'imaging. Vediamo cosa cambia con il nuovo update del software per il fotoritocco.

Pixelmator Pro si aggiorna: cosa cambia?

L'ottimo software di elaborazione fotografica alternativo a Photoshop e Lightroom sta aggiornandosi nuovamente prima dell'arrivo del nuovo anno.

La suite di editing di immagini oggi offre funzionalità di esportazione delle clip in movimento, consentendo agli utenti di creare composizioni all'interno di Pixelmator Pro e importarle facilmente in Motion per creare delle grafiche animate o delle GIF.

Per chi non lo sapesse, Motion è la controparte di Apple di Final Cut Pro per la creazione di titoli e transizioni da utilizzare nei film e video. La nuova integrazione con Pixelmator Pro consente di creare illustrazioni e risorse che possono essere utilizzate direttamente come oggetti nel software della mela.

Questo aggiornamento offre anche un supporto molto più ricco per i file SVG e Pixelmator Pro può trasportare il tutto direttamente in Motion, accelerando notevolmente i flussi di lavoro dei progettisti vettoriali per il lavoro di grafica video.

Il supporto per il movimento include maschere di immagine, testi, sfocature gaussiane non distruttive, ombre discendenti native e altro ancora.

Anche l'importazione e l'esportazione di SVG sono state riviste rispetto al passato. L'azienda afferma di avere ora una compatibilità quattro volte migliore con la propria suite di test di destinazione SVG. Per chi volesse, sappiate che Pixelmator Pro è disponibile esclusivamente tramite il Mac App Store.