Tutte le Serie TV Rinnovate: preparati tantissime nuove stagioni

Se Netflix e Disney+ hanno deciso di eliminare alcuni contenuti dai loro cataloghi, ci sono tantissime nuove stagioni in arrivo su queste e molte altre piattaforme di streaming. In questo articolo vedremo tutte le serie TV che sono state rinnovate e che quindi avranno un seguito. Sarai davvero felice di sapere questo perché ci sono titoli davvero incredibili.

Tra le varie piattaforme, degna di nota è Apple TV+ che ha deciso di rinnovare Acapulco. Puoi abbonarti a un prezzo speciale da questo link. Tra i titoli che il colosso di Casa Cupertino ha deciso di rinnovare c’è anche Criminal Record. Insomma, novità ce ne sono e anche tante. Perciò vediamo subito cosa ci aspetta.

Serie TV Rinnovate: ecco chi avrà una nuova stagione

Ecco l’elenco completo di tutte le serie TV che sono state rinnovate e che quindi avranno una nuova stagione a seguito della precedente. Nell’elenco trovi anche la piattaforma sulla quale puoi vedere la serie TV. Ovviamente, in base alle piattaforme in alcuni casi abbiamo indicato la piattaforma originale e quella in Italia.

– 4 Blocks – Prime Video

– 9-1-1 – ABC

– 1923 – Paramount+

– Abbott Elementary – ABC

– Acapulco – Apple TV+

– Accused – Fox

– A Discovery of Witches – Sky UK

– A La Carte – Allblk

– All American – The CW

– Allegiance – CBC

– And Just Like That – HBO Max

– Al Lago con Papà – Amazon

– Alert: Missing Person Unit – Fox

– Alexa & Katie – Netflix

– Alice in Borderland – Netflix

– All Creatures Great and Small – PBS/Channel 5

– Almost Paradise – IMDb TV

– American Dad – TBS

– Altered Carbon – Netflix

– American Crime Story – FX

– American Horror Story – FX

– American Horror Stories – FX

– Andor – Disney+

– Animal Control – Fox

– Arcane – Netflix

– Archer – FXX

– Ashoka – Disney+

– Avatar: La leggenda di Aang – Netflix

– Average Joe – BET+

– Avvocato di Difesa The Lincoln Lawyer – Netflix

– Awkwafina is Nora From Queens – Comedy Central

– Babylon Berlin – BetaFilm/ADR

– Bad Sisters – Apple TV+

– Baptiste – BBC One

– Barbari – Netflix

– Based on a True Story – Peacock

– Being Mary Jane – BET

– Bel-Air – Peacock

– Benvenuti a Eden – Netflix

– Berlino – Netflix

– Between – City TV/Netflix

– Beyond Paradise – BBC

– Black Mirror – Netflix

– Black Summer – Netflix

– Blanca – Rai

– Blood & Water – Netflix

– Blue Eye Samurai – Netflix

– BMF – Starz

– Bob’s Burgers – Fox

– Bookie – Max

– Brassic – Sky

– Breathe Into the Shadows – Amazon India

– Bridgerton – Netflix

– Bull – CBS

– Bulletproof – Sky One

– Bupkis – Peacock

– Call My Agent Italia – Sky

– Call the Midwife – BBC One

– Carter – WGN American/CTV

– Che Dio Ci Aiuti – Rai 1

– Chicago Fire – NBC

– Chicago Med – NBC

– Chicago PD – NBC

– Childrens Hospital – Adult Swim

– Citadel – Prime Video

– Claws – TNT

– Cleverman – Sundance/ABC TV Australia

– Clique – BBC Three

– Cobra – Sky

– Cobra Kai – Netflix

– Come vendere droga online (in fretta) – Netflix

– Condor – AT&T Audience Network

– Corporate – Comedy Central

– Criminal Minds: Evolution – Paramount+

– Criminal Record – Apple TV+

– Cross – Prime Video

– Crossing Swords – Hulu

– Cuckoo – BBC Three

– Dark Matter – Apple TV+

– Dark Winds – AMC

– Das Boot – Sky

– Dave – FXX

– Deadloch – Prime Video

– Degrassi: Next Class – Netflix

– Deep State – Fox Network

– Dickinson – Apple TV+

– Die Hart – Roku

– Doctor Who – BBC

– Domina – Sky

– Double Cross – Allblk

– Dr Death – Peacock

– Elsbeth – CBS

– Emily in Paris – Netflix

– Euphoria – HBO

– Extraordinary – Disney+

– Express – Starzplay

– Everyone is Doing Great – Hulu/Paramount+

– F is for Family – Netflix

– Fallout – Prime Video

– Family Guy – Fox

– Fargo – FX

– Fauda – YES

– FBI – CBS

– FBI International – CBS

– FBI Most Wanted – CBS

– Final Space – TBS

– Fire Country – CBS

– First Wives Club – BET+

– Flack – POP

– Flaked – Netflix

– Flatbush Misdemeanors – Showtime

– For All Mankind – Apple TV+

– Fondazione – Apple TV+

– Found – NBC

– Frasier (revival) – Paramount+

– Freakish – Hulu

– From – Epix

– FUBAR – Netflix

– Futurama – Hulu

– Gangs of London – Sky/AMC

– Genius – National Geographic

– Gen V – Prime Video

– Ghosts – CBS

– Gigolò per caso – Prime Video

– Ginny & Georgia – Netflix

– Girls5eva – Netflix

– Gli anelli del Potere – Prime Video

– Godfather of Harlem – Epix

– Good Omens – Prime Video

– Grantchester – ITV/PBS

– Green Eggs and Ham – Netflix

– Greenleaf – OWN

– Grey’s Anatomy – ABC

– Grimsburg – Fox

– Guida Astrologica per cuori infranti – Netflix

– Hacks – HBO Max

– Harlem – Prime Video

– Harley Queen – HBO Max

– Harrow – ABC Studios International

– Harry Wild – Acorn TV

– Hazbin Hotel – Prime Video

– Heartstopper – Netflix

– Here on Earth – Fox Latin America

– Herramandi – Netflix

– Hijack – Apple TV+

– Hitman – Sky

– Home Before Dark – Apple TV+

– House of the Dragon – HBO

– Hudson & Rex – Citytv

– Hush – Allblk

– Idiositter – Comedy Central

– Il Colore delle Magnolie – Netflix

– Il Commissario Ricciardi – Rai 1

– Il Re – Sky Atlantic

– I Hate Suzie – Sky UK

– Incastrati – Netflix

– Industry – HBO

– Inside Amy Schumer – Comedy Central

– Inside Job – Netflix

– Interview with the Vampire – AMC

– Invasion – Apple TV+

– Invincible – Prime Video

– It’s Always Sunny in Philadelphia – FXX

– Kingdom Business – BET+

– Kleo – Netflix

– Krapopolis – Fox

– La Brea – NBC

– La Legge di Lidia Poet – Netflix

– La Reina del Sur – Netflix

– Last King of the Cross – Paramount+/Sky

– Law & Order – NBC

– Law & Order SVU – NBC

– Law & Order: Organized Crime – NBC/Peacock

– Le avventure senza capo nè coda di Dick Turpin – Apple TV+

– Leverage Redemption – Prime Video

– L’Estate nei tuoi occhi – Prime Video

– Liar – ITV/Sundance

– Light as a Feather – Hulu

– L’Imperatrice – Netflix

– Lioness – Paramount+

– Little America – Apple TV+

– Lopez vs Lopez – NBC

– Loki – Disney+

– Lolita Lobosco – Rai 1

– Loot – Apple TV+

– Love – Netflix

– Love Death & Robots – Netflix

– Lucky Man – Sky1

– L’ultima cosa che mi ha detto – Apple TV+

– Mare Fuori – Rai 2

– Maxton Hall – Prime Video

– Mayfair Witches – AMC

– Mayor of Kingstown – Paramount+

– Mercoledì – Netflix

– MINDHUNTER – Netflix

– Mirzapur – Prime Video

– Modern Love – Prime Video

– Monarch: Legacy of Monsters – Apple TV+

– Most Dangerous Game – Roku

– Mostro – Netflix

– Motherland Fort Salem – Freeform

– Mr & Mrs Smith – Prime Video

– Mrs Scarlet and the Duke – PBS

– My Lady Jane – Prime Video

– Mythic Quest: Raven’s Banquet – Apple TV+

– NCIS – CBS

– NCIS: Sydney – CBS

– Nettare degli Dei – Apple TV+

– Night Court – NBC

– Nine Perfect Strangers – Prime Video

– Non siamo più vivi – Netflix

– Nuovo Santa Clause Cercasi – Disney+

– Odio il Natale – Netflix

– On My Block – Netflix

– One Piece – Netflix

– Only Murders in the Building – Disney+

– Outer Banks – Netflix

– Pachinko – Apple TV+

– Palm Royale – Apple TV+

– Palpito – Netflix

– Peacemaker – HBO Max

– Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Disney+

– Pesci Piccoli – Prime Video

– Piccoli Brividi – Disney+/Hulu

– Platonic – Apple TV+

– Poker Face – Peacock

– Poldark – BBC One

– Pose – FX

– Power Book III: Raising Kanan – Starz

– Presumed Innocent – Apple TV+

– P-Valley – Starz

– Queens of Mystery – Acorn TV

– Ragnarok – Netflix

– Ramy – Hulu

– Raven’s Home – Disney Channel

– Reacher – Prime Video

– Reasonable Doubt – Hulu

– Resident Alien – Syfy/USA Network

– Reyka – Sky

– Riviera – Sky

– Romulus – Sky

– Sacred Games – Netflix

– Sausage Party: Foodtopia – Prime Video

– School Spirits – Paramount+

– Scissione/Severance – Apple TV+

– Sherwood – BBC

– Showtrial – BBC

– Shrill – Hulu

– Shrinking – Apple TV+

– Signora Volpe – Acorn TV/Sky

– Silo – Apple TV+

– Sissi – Mediaset/Beta Film

– Sistas – BET

– SKAM Italia – Netflix

– Skyned – Paramount+

– Slow Horses – Apple TV+

– Solar Opposite – Hulu

– Somebody Somewhere – HBO

– Son of a Critch – CBC

– Sort Of – HBO Max/CBC

– South Park – Comedy Central

– Special – Netflix

– Starstruck – HBO Max/BBC

– Star Trek