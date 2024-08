Tutte le ciambelle escono col buco grazie al "Donut Maker" elettrico (costa 16€!)

Questo è davvero un ottima idea regalo per gli amanti della cucina a stelle e strisce! La macchina per ciambelle Bestron Donut Maker è scontatissima su Amazon, arrivando a costare appena 16,14€!

Tutte le caratteristiche della macchina per donuts

Con la sua capacità di preparare fino a sette ciambelle alla volta, questa macchina è davvero perfetta perfetta per chi ama condividere momenti di dolcezza. Grazie al rivestimento antiaderente di alta qualità delle ciotole, le ciambelle si staccano facilmente una volta cotte, senza attaccarsi o rovinarsi, e la pulizia dell’apparecchio diventa un’operazione veloce e senza sforzo.

E il controllo automatico della temperatura eviterà che alcune risultino troppo cotte o troppo poco. Le tue ciambelle usciranno sempre dorate e soffici, pronte per essere decorate e gustate.

Questa è un’ottima opzione non solo per chi ama i dolci, ma anche per chi desidera sperimentare con ricette salate. Puoi infatti preparare ciambelle dolci o salate, lasciando libero spazio alla tua creatività culinaria. Basta preparare l’impasto preferito, dolce o salato che sia, versarlo nelle ciotole antiaderenti fino a riempirle per tre quarti, chiudere il coperchio e accendere l’apparecchio. In pochi minuti, le tue ciambelle saranno pronte per essere gustate.

Il processo di utilizzo è estremamente semplice: una volta preparato l’impasto, l’indicatore luminoso ti segnalerà quando l’apparecchio è pronto per la cottura. Dopo pochi minuti, potrai sfornare le tue ciambelle dorate e soffici, pronte per essere guarnite a piacimento. Che tu preferisca decorarle con zucchero a velo, cioccolato fondente, frutta fresca o marmellata, le possibilità sono infinite.

Prepara la colazione perfetta ogni mattina grazie alla Donut Maker di Bestron, scontata a soli 16,14€ anziché 27,70€!