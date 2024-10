Tutte le Fire TV Stick in promo alla Festa delle Offerte Prime 2024

Grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 hai la possibilità di trasformare il tuo vecchio televisore in una smart TV. Ti bastano solo 26,99€ per farlo. Acquista ora la Fire TV Stick in offerta speciale. Si tratta di un dispositivo super furbo che colleghi alla porta HDMI del tuo televisore. Questa versione è dotata di telecomando vocale Alexa e comandi per la TV.

Grazie a questa piccolissima chiavetta hai tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili e a cui sei abbonato oltre a tutti i canali in chiaro in streaming gratuiti. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie alla tua iscrizione a Prime. E puoi anche pagare in 5 rate mensili da soli 5,40€ a tasso zero.

Fire TV Stick: e il tuo televisore diventa smart

Invece, se vuoi goderti tutte le tue piattaforme streaming a una qualità visiva ancora maggiore e con tutta la tecnologia offerta da Amazon, in offerta trovi la Fire TV Stick 4K a soli 36,99€, invece di 69,99€. Approfitta subito del 47% di sconto per rendere ancora più smart il tuo televisore.

Grazie alla tecnologia 4K le immagini hanno una definizione spettacolare e lo streaming è all’avanguardia. Dotata anche di supporto WiFi 6, questa chiavetta è davvero spettacolare. La connessione è stabile e veloce grazie a questa tecnologia avanzata. Approfitta subito di questa offerta speciale.

Dai un’occhiata a tutte le Fire TV Stick in offerta speciale grazie alla Festa delle Offerte Prime.