Tutte le Fire TV Stick in offerta al Black Friday Amazon

Fire TV Stick: tutte le offerte del Black Friday di Amazon

Partiamo dall’iconica Fire TV Stick HD. Questo è il dispositivo più economico della serie per rendere smart il tuo televisore. Acquistalo oggi a soli 27,99€, invece di 44,99€. Questa promozione è un’esclusiva per i clienti Prime al Black Friday di Amazon e sta andando a ruba. Include telecomando vocale Alexa, compatibile con controlli Casa Intelligente e assicura uno streaming HD.

Se cerchi quel qualcosa in più, ma senza pagare una fortuna allora puoi scegliere la Fire TV Stick 4K. Anche questa è in super offerta per il Black Friday di Amazon. Mettila in carrello a soli 35,99€, invece di 69,99€. Risparmiando il 49% ti assicuri un dispositivo per lo streaming con supporto WiFi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. Goditi i contenuti in qualità 4K e comanda la TV con lo stesso telecomando.

Per gli utenti esigenti, concludiamo con il top di gamma: la Fire TV Stick 4K Max. Un vero gioiellino che supporta WiFi 6 e modalità ambiente. Tutto è estremamente più veloce e puoi goderti i contenuti al massimo della qualità. Acquistala adesso a soli 51,99€, invece di 79,99€. Tutto questo grazie al Black Friday di Amazon.

