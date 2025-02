Il tuo curriculum è stato approvato: la nuova truffa telefonica è spietata

Gli esperti di sicurezza informatica hanno segnalato chiamate specifiche tramite le quali comunicano all’utente che il suo curriculum è stato approvato, ma si tratta di una nuova truffa telefonica. Sfruttando la ricerca di un nuovo lavoro, i cybercriminali stanno seminando il panico con questo nuovo tentativo di frode.

Si tratta di una voce registrata che recita: “Il tuo curriculum è stato approvato. Contatta il numero […] tramite WhatsApp per sapere di cosa si tratta”. Questo messaggio vocale ha l’obiettivo di generare interesse e curiosità nel destinatario che lo ascolta, soprattutto se è alla ricerca di un lavoro vero.

Interessante è che le vittime di questa truffa telefonica veramente stanno cercando lavoro, avendo inviato curriculum ad aziende tramite portali di ricerca di lavoro o avendo fatto ricerche tramite piattaforme come Subito.it e altre simili.

La truffa telefonica del curriculum approvato: modus operandi

Il modus operandi della truffa telefonica del curriculum approvato è singolare. Scrivendo al numero dettato dalla voce registrata su WhatsApp si entra in contatto con i truffatori. Questi si spacciano per un’importante realtà lavorativa, proponendo fin da subito guadagni importanti a seguito di lavori semplici e da remoto.

Queste due caratteristiche fanno subito gola al destinatario dell’offerta. Questo è l’obiettivo: creare interesse generando prima fiducia sfruttando brand famosi che non destano dubbi nella vittima. Una volta che quest’ultima cade nella trappola, i criminali ottengono non solo i suoi dati personali, utili per il cosiddetto furto di identità, ma anche denaro.

Infatti, sebbene inizialmente i pagamenti arriveranno puntuali a seguito delle attività effettuate dall’apprendista, sempre con l’obiettivo di generare fiducia, successivamente le richieste si faranno sempre più “spinte”.

Una delle tecniche più utilizzate è quella di chiedere alla vittima investimenti di somme, inizialmente basse per poi diventare sempre più elevate, su una piattaforma exchange sconosciuta con promesse di restituzione con percentuali di guadagno impossibili.

Raggiunta la cifra interessata dei cybercriminali, la vittima non vedrà più un soldo. Per questo è importantissimo riconoscere questa truffa telefonica che utilizza come esca l’approvazione del curriculum.