Il tuo account Netflix è sospeso: come evitare la nuova truffa SMS

Oggi è scattato l’allarme per una nuova truffa che sta colpendo gli abbonati Netflix in 23 paesi. Si tratta di un SMS molto pericoloso che, sfruttando la popolarità del noto servizio di streaming, cerca di rubare dati personali e dettagli di pagamento degli utenti presi di mira.

Per proteggerti devi sapere che i truffatori stanno inviando questo SMS affermando che il tuo Account Netflix è stato sospeso. Questo messaggio contiene un link che porta a una pagina di accesso falsa, creata appositamente per sembrare identica a quella ufficiale.

Questa truffa, detta in termine tecnico smishing, funziona così:

la vittima riceve un SMS fraudolento; l’utente clicca sul link malevolo; la pagina fake chiede l’inserimento dei dati di accesso; l’operazione richiede il pagamento per “riattivare” l’account sospeso.

Chi cade nella trappola fornisce ai criminali l’accesso al proprio Account Netflix e alle informazioni della carta di credito. Una tecnica molto utilizzata dai cybercriminali che fanno spesso leva su situazioni di emergenza per spingere la vittima ad agire senza pensare.

Come proteggersi dalla truffa dell’Account Netflix sospeso

Devi sapere che Netflix non chiede mai informazioni personali e sensibili via SMS. Inoltre, non ti avviserà che il tuo account è stato sospeso tramite SMS. Per mantenere il tuo account al sicuro e non cadere nella trappola di questa nuova truffa:

non cliccare mai su link sospetti ricevuti via SMS o email;

ricevuti via SMS o email; accedi sempre direttamente al sito ufficiale Netflix.com o sull’app ufficiale;

o sull’app ufficiale; cambia subito la password se sospetti che il tuo account sia stato compromesso;

se sospetti che il tuo account sia stato compromesso; segnala eventuali messaggi sospetti.

Questi consigli ti saranno molto utili perché, con oltre 280 milioni di abbonati in tutto il mondo, è probabile che molti destinatari di questi messaggi abbiano effettivamente un account Netflix attivo. Inoltre, la paura di perdere l’accesso al servizio potrebbe spingerti ad agire impulsivamente. Queste buone abitudini ti aiutano a evitare questi raggiri, inclusa la nuova truffa svuota conto di questi giorni.

Come proteggere il tuo account

Puoi proteggere il tuo account Netflix mettendo in pratica alcuni suggerimenti utili e aggiornati contro le nuove pratiche di truffa: